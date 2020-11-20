寶寶狂鼻塞！人妻目擊婆婆「1舉動」 網火大：簡直謀殺
寶寶狂鼻塞！人妻目擊婆婆「1舉動」 網火大：簡直謀殺
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 22:17:16
婆媳同住，對於小孩的教養方式多少都會出現分歧。就有一位人妻指控，發現剛出生的孩子每天都鼻塞，甚至臉上還出現瘀青，沒想到竟然都是婆婆一手造成，氣得要老公把婆婆送回老家，完整經過也掀起討論。
一名人妻在臉書《靠北婆婆》上抱怨，「要不是我親眼所見，也不會知道你在我面前是好婆婆，在背後是個是個巫婆」，隨後表示意外目睹「婆婆把寶寶整顆頭浸在水裡洗澡」，讓原PO忍不住大罵「怪不得寶寶每晚鼻塞哭鬧，鼻子紅紅，我一直以為是遺傳我的敏感鼻，原來不是！」誇張行為還不只如此，原PO繼續指控，「還有一次我發現寶寶鼻樑上有瘀青，問妳怎麼回事，居然說時不時輕輕捏鼻子，以後鼻子高高才會美，問題是已經瘀青了還叫輕輕？」種種行為讓原PO已經無法忍受，決定要求老公把婆婆送回老家。完整過程曝光後，讓不少同為人妻的網友氣炸回應，「先帶小孩看醫生做檢查，這種事不是開玩笑的」、「這是來謀殺小孩的吧」、「那樣洗澡感覺跟謀殺沒兩樣啊」、「幸好原PO發現早，孩子還是親力親為比較好」。（編輯：潘毅）