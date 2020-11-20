入住摩鐵見「這椅子」前後移動！女兒1提問　媽尷尬羞爆

不少人在外若臨時找不到住宿，通常會選擇入住摩鐵，對此，有名女網友發文，表示日前和老公帶著小孩，一家四口入住摩鐵，她因為當時太累，就問櫃台人員「有沒有按摩椅」，而櫃檯人員也回應「進房就看到了」，豈料一進房門就看見「情趣八爪椅前後移動」，讓她超尷尬，貼文一出，引起熱議。
該名女網友在臉書粉專《靠北住宿2.0》發文，表示前陣子全家兩大兩小一起出遊，結果一不小心玩太晚，大家也都累了，就想說隔天再回家。也因為沒有事先預訂住宿，剛好在路邊看到一家摩鐵就直接入住了。
這時大女兒竟開口問「媽媽，這椅子是什麼啊，怎麼長得跟一般按摩椅不一樣」，原PO當下心裡冒出一堆髒話，「說好的電動按摩椅呢？怎麼會是這個讓人羞恥的八爪椅」，而老公聽見大女兒的問題，也馬上笑到不行，原PO當下只能尷尬回「這個是新型的按摩椅啦，專門鍛鍊大腿肌肉的，妳以後長大就會用了」，而老公聽完更是笑到翻掉，讓她崩潰直呼「這個沒良心的死鬼，老娘發誓以後再也不帶小孩住摩鐵了」。
貼文一出，引起網友熱議，「哈哈，上次我們也是住到有八爪椅的，小孩一直說椅子怎麼壞掉了」、「帶小孩住摩鐵超可怕！尤其是電視」、「我也遇過，請櫃台幫我換房間」、「要擔心的不是八爪椅，而是電視頻道吧」、「這種椅子真的很可怕，就算住摩鐵也盡量避開，不知道多少人用過，也不知道有沒有消毒」。（編輯：郭佩蓉）