影／《鬼滅》貓咪版神還原　「魘夢」87分像超爆笑

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影／《鬼滅》貓咪版神還原　「魘夢」87分像超爆笑

影像中心/綜合報導

calendar_today2020-11-25 19:12:09

▲ 神還原《鬼滅之刃》電影預告貓咪版，「魘夢」令人爆笑直呼有87分像。(圖／吉妮普莉Cats Life 授權）
▲ 神還原《鬼滅之刃》電影預告貓咪版，「魘夢」令人爆笑直呼有87分像。(圖／吉妮普莉Cats Life 授權）
電影《鬼滅之刃劇場版－無限列車篇》全球持續熱映，在日票房屢創佳績，據統計截至11月中旬票房已達約新台幣71億，成為日本影史第三部賣座電影，在台票房更創下4億的驚人票房成績！
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▲ 還原電影預告運鏡、構圖，服裝到動畫都十分到位；氣噗噗的「禰豆貓」。(圖／吉妮普莉Cats Life 授權）
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▲ 貓咪版「嘴平伊之助」。(圖／吉妮普莉Cats Life 授權）
《鬼滅》效應持續在網路上發酵，各大社群平台都能看見「鬼滅熱」蹤跡。近期YouTuber「吉妮普莉Cats Life」讓家中愛貓化身成動畫主角，「神還原」《鬼滅》電影預告片，貓咪版禰豆子、炭治郎，萌度讓人直呼好可愛！「魘夢」這樣還原不禁讓人爆笑直呼：「有87%像」。（影音編輯：謝美伶）
▲反派「魘夢」則是將原角色的特點放大，條狀髮流還原得十分爆笑。(圖／吉妮普莉Cats
▲反派「魘夢」則是將原角色的特點放大，條狀髮流還原得十分爆笑。(圖／吉妮普莉Cats Life 授權）
 
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