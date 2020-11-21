「12星座」週末運勢來了！天蠍貴人多　桃花、財運齊爆棚

週末很快地又來臨了，而在這個週末，你的運勢走向將會如何呢？塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專也分享了「12星座」的週末運勢吉凶，一起分享給親朋好友看看吧！

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▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

× ▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

本週末（11/20-11/22），如果有奇怪的念頭和想法，首先要先確定你的這個念頭是合理合法的，不要被自己怪異和衝動的慾念驅使，不符合常規的創意和行為，反而讓自己陷入危險與危機中。這個週末是招來冤親債主的時刻，要特別小心。





金牛座





本週末（11/20-11/22），關於工作已經佔據你過去一周的所有時間，好不容易迎來家庭日的時候，你應該要好好休息，把工作的事情暫時放一邊，身體放輕鬆了，心靈也需要跟著緩和和沈澱下來。抄一本經書或是去寺廟走一走對你開運非常好。





雙子座





本週末（11/20-11/22），你有很好的交朋友運氣，你會在生活中不同的領域遇到很多有才華、各方面表現都很傑出的人。在生活中你喜歡跟聰明的人相處，如果遇到反應笨的人，你會覺得跟這些個性沒有質感的人在一起是非常累、非常消耗能量的事情。





巨蠍座





本週末（11/20-11/22），注意晚上睡覺所作的夢境，在夢境中你會獲得未來生活的啟示。因為這兩三天是你心靈能量最強大的時候，你需要藉由心靈能量的啟動和整合，而代謝、排除身體與心靈中的負面能量。本週末適合聽輕鬆的心靈音樂、聽佛經、抄寫佛經也非常適合。





獅子座





本週末（11/20-11/22），請你注意家人的健康，尤其父母和長輩的健康是你特別在乎擔心的。如果最近有家人住院，或是經常進出醫院，一定會讓你忙得心疲力竭。希望你注意自己的身體，不要因為照顧家人而讓自己也累倒了。





處女座





本週末（11/20-11/22），關於你的感情和婚姻品質，其實一直都是有問題的。如果你抱持著睜一隻眼、閉一隻眼的方式，這段感情和婚姻也是可以繼續走下去的，但如果你凡事都要問一個清楚明白，你需要知道所有問題後面的真相與答案，這種咄咄逼人的方式反而會讓你們的感情走不下去。





天秤座





本週末（11/20-11/22），這是一個花錢、還錢和償還負債的時候，如果你最近有多餘的閒錢，千萬不要拿去花費購物，你應該趕快出償還你的債務。總之，你最近是過路財神，好像自己手邊有很多錢，但其實你的負債更可觀。





天蠍座





本週末（11/20-11/22），最近你的運氣非常好，尤其是妳的戀愛運、桃花運，你是一個可以同時收穫愛情和財富的人，所以最近應該要廣結善緣，多認識朋友，新朋友可以為你的生活帶來新能量之外，也可以為你介紹新的貴人和財富。





射手座





本週末（11/20-11/22），是一個難得的家庭日時刻，你會主動地邀請你的家人和兄弟手足朋友，跟你一起共度週末時光。和諧的親子關係、融洽的家庭氣氛，是你幸福的快樂的泉源，你很珍惜這種與家人團聚的時刻。





摩羯座





本週末（11/20-11/22），進入初冬時刻，如果贏來豔陽的暖冬晴天，建議你趁著天氣沒有霧霾的時候到郊外走一走。你的運氣將藉由旅行和踏青獲得新的能量。如果想要有好心情朋友，記得周末不要一個人窩在房間裡面，去擁抱冬天的陽光和冬天景色。





水瓶座





本週末（11/20-11/22），沒事就少出門，畢竟現在又迎來秋冬疫情爆發的時候。建議你少去公共場合和人多的地方，因為你最近的運氣不穩，別人出去玩沒事，你出去玩就容易遇到倒楣的狀況，所以開車或是搭乘交通工具和旅遊出行都要特別注意安全。





雙魚座





本週末（11/20-11/22），你感覺到生活很忙碌，但是你的心情卻是懶懶的。你最近特別想為自己的生活中增添浪漫的氣氛，你想喝紅酒、你想吃甜點、想要喝奶茶，想要吃蛋糕，想要約會、想要在情人面前表現出可愛、迷糊、撒嬌的真實自己，希望對方可以容忍你的無理取鬧。

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