公司強迫交換禮物！2參加規則曝光　員工傻眼：自以為是

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「公司強迫參加交換禮物」的文章表示，「今年老闆突發奇想，想說聖誕節要玩交換禮物活絡各部門感情」，原PO更接著說「已經很不想參加了，結果還一堆注意事項」，其中更讓原PO傻眼的2條參加規則是「禮物要五百元價值，請提供發票證明」和「禁止惡搞」。這讓原PO超無奈「公司強迫大家要參加就算了，等於下個月硬是被強迫花了五百元，通常要有趣，一點點小惡搞才好玩吧...」。
最後原PO更說「老闆禁不起玩就算了還強迫大家，就連他們的扣打也一樣是五百元喔，真的是自以為是的團康活動...」，此篇文章一發出，許多網友紛紛看傻留言「直接當天請假啊哈哈」、「高層竟然也只有五百，太鳥了」、「如過高層都要2000，那這個活動就會比較好玩」、「扣打都500元，就起鬨主管當天加碼現金呀，大家一起喊」、「第一次聽到要發票證明，網購怎麼辦」
更有網友也認真建議，「送過星巴克隨行卡買100存400，很受歡迎」、「星巴客卡100 儲值400，這個超好耶！！想要」、「星巴克卡100再儲值400」、「今年最夯兩樣商品，口罩和衛生紙」、「暖毯還是暖暖包一箱」。（編輯：王柏文）