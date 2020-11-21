曖昧3個月約出門！女一看細節尷尬了　男崩潰：毀於一旦

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這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「第一次約會就當露鳥俠」的文章表示，「我跟一個女生曖昧了3個月，聽說再曖昧下去就只能做朋友，所以我藉著她幫她慶生的名義約她出去，打算找個天時地利人和、燈光美氣氛佳的時刻溫情大告白，把對她整整三個月的感情一次傾瀉」，原PO更接著訴說當天的情況，「那天我們先約了義大利麵店吃午餐，因為是幫她慶生理所當然的我請客；然後去信義看電影，挑了她想看的鬼滅之刃，因為她生日當然也是我請她；等電影的時間到處走走逛逛，在飾品店她看到了喜歡的耳環，因為她生日我也直接送她當生日禮物」。
如此順利的進展也讓原PO想告白，甚至帶著女方去了看夜景的地方，氣氛好到不行。沒想到這時候女方冷不防地吐了一句話「其實，你一整天褲子拉鍊都沒拉」，這讓原PO當下超級尷尬，心裡頭的小鹿紛紛撞死，直言「不～精心設計一整天的氣氛毀於一旦，請開個窗我想從樓上跳下去謝謝」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「好...好尷尬」、「溜一天的鳥，才發現沒關好」、「隔著螢幕都感覺到你的鳥感冒了」、「雖然很想同理你，但不好意思我還是笑了」、「感覺女生對你也有好感呦，有注意你的那邊，嘻嘻」、「真的尷尬到不行了」。（編輯：王柏文）