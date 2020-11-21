IG跳陌生私訊搭訕！人妻見「帥哥頭貼」竊喜　結局全笑翻

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IG跳陌生私訊搭訕！人妻見「帥哥頭貼」竊喜　結局全笑翻

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-21 10:53:17

手機
▲人妻收到社群軟體有一條陌生訊息，點開後發現竟是一位帥哥向她打招呼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
隨著網路科技普及，現代人習慣透過手機通訊和社群軟體傳送訊息，網路交友也相當常見。不過，近日一名人妻在臉書社團《爆怨2公社》表示，收到社群軟體有一條陌生訊息，點開後發現竟是一位帥哥向她打招呼，默默竊喜「原來人妻還有行情的」，豈料結局曝光卻讓全場瞬間笑翻。
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原PO表示，打開社群軟體Instagram（IG），發現陌生訊息有一位長得蠻帥的男生私訊，笑稱「重點還不是假帳號」，對方分別從IG跟臉書都傳來訊息，熱情地打招呼「欸欸欸」、「我是晨」、「安安」、「有看到嗎？」讓原PO偷偷竊喜，心想「原來人妻還有行情的嘛！」
▲人妻收到社群軟體有一條陌生訊息，點開後發現竟是一位帥哥向她打招呼。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲人妻收到社群軟體有一條陌生訊息，點開後發現竟是一位帥哥向她打招呼。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
豈料，原PO接著往下滑，竟發現一句「我手機放店裡」，這時才意會到，原來是好友借用他人手機，崩潰直嚷「原來是閨蜜洗頭忘記帶手機，拿美髮師帳號傳的！」
貼文曝光後，讓全場網友瞬間笑翻，紛紛歪樓回應「害你以為有豔遇」、「我比較想知道帥哥美髮設計師在哪裡上班」、「這是不是閨蜜的禮物，真是好閨蜜」、「白歡喜一場了，罰閨蜜下次帶妳去用頭髮見本人」、「你老公現在在妳背後很火」。（編輯：賴詠璿）
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