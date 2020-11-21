少女首次捐血就賠了手！「插錯血管」致病　支架戴4年

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少女首次捐血就賠了手！「插錯血管」致病　支架戴4年

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-21 10:49:53

▲加拿大一位女子捐血時被誤插動脈，竟引發出嚴重罕病後遺症，4年過去手仍伸不直。（圖／翻攝自Gabriella Ekman的推特）
▲加拿大一位女子捐血時被誤插動脈，竟引發出嚴重罕病後遺症，4年過去手仍伸不直。（圖／翻攝自Gabriella Ekman的推特）
加拿大一位女子，4年前首次捲起袖子嘗試捐血，本是一片好心，想不到抽血人員卻插錯血管，從女子的動脈中抽血。當下女子就覺得很不舒服，更不幸的是釀成嚴重併發症，導致她的右手臂至今仍要戴支架輔助，無法伸直也無法正常活動。
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根據《CTV新聞》報導，這位加拿大女子來自安大略省（Ontario），名叫埃卡蔓（Gabriella Ekman）。4年前埃卡蔓剛滿17歲，到達當地的法定捐血年齡後，開心的她便在一次參觀加拿大血液服務公司「Canadian Blood Services」的活動中挽起袖子捐血。
埃卡蔓回憶，當時很興奮終於能夠捐血，感覺這象徵自己長大了。但想不到這次捐血，卻永遠改變了她的人生。埃卡蔓表示，抽血人員將針頭插進她手臂時便發出一聲驚呼，後來相關人員告訴她，她被抽出來的血含氧量很高，似乎是來自動脈而不是一般抽血會選擇抽取的靜脈。從靜脈抽血較不疼痛、抽取容易，且血壓較低，抽血後血液從針孔回流冒出的機率也較低。

很快埃卡蔓就感覺被抽血的右手不太舒服，就醫後第一時間沒有查出什麼問題，但之後埃卡蔓的症狀卻越來越嚴重，出現嚴重的瘀青以及無法伸直。埃卡蔓再回到醫院詳細檢查，原來是血從動脈中的針孔持續流出，不正常的內出血導致血塊以及其他症狀。

▲4年前的一次捐血，讓埃卡蔓的右手至今無法正常活動，須戴支架保護。（圖／翻攝自Gabriella
▲4年前的一次捐血，讓埃卡蔓的右手至今無法正常活動，須戴支架保護。（圖／翻攝自Gabriella Ekman的推特）
更不幸的是，動手術解決了問題後，埃卡蔓卻罹患了慢性疼痛「複雜區域疼痛綜合症（Complex Regional Pain Syndrome，CRPS）」，這種痛好發在創傷後的四肢上，會導致患肢持續的燒灼、腫脹，痙攣和過敏。
結果埃卡蔓至今右手仍無法正常活動，必須戴著支架保護。氣憤的埃卡蔓將加拿大血液服務公司告上法院，認為對方應該負起責任。埃卡蔓強調，她不是想鼓吹捐血很危險，但負責抽血的組織有義務把事情做對。而加拿大血液服務公司則表示，案件已經進入司法程序，無法談論細節。（編輯：倪浩軒）
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