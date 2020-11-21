女簽志願役遭反對？背後原因曝光　全場逆風力挺：很重要

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》上PO出一篇「女生簽志願役怎麼了嗎？」的文章表示，「高職這三年，我到現在還不清楚我未來的該怎麼走，我讀的是電機科，會讀電機科是國中的時候有接觸過，我覺得不錯，才選擇高職去讀電機科」，不過沒想到原PO爸媽超級「刻板印象」，更質疑「為什麼女生要讀電機科？」這讓原PO非常不能接受。
而現在原PO距離畢業只剩半年多了，她鼓起勇氣跟爸媽表示「自己已經簽了國軍志願役了」，結果原PO爸媽的反應依然如故，這讓原PO非常不解「為什麼要那麼刻板印象我真的不是很懂？女生為什麼就不能讀電機科？為什麼就不能簽志願役？有人可能覺得我爸媽是為我好，但我覺得...並不是」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示力挺，「爸媽過度保護妳是永遠成長不了的」、「叫你爸媽看一下台北房價，算一下自己斤兩」、「其實不管什麼工作，職業都有好壞，選你所選，愛你所愛才重要，家人給的是參考，未來的人生是自己要走」、「扣除工作特殊性，女性從軍其實是很不錯的 撇開收入穩定高跟要學會適應抗壓， 許多部隊工作需要的是心細」、「聽自己的吧！現在的年代一個月領4萬都高薪了，根本不像爸媽那個年代，我們的挑戰已經不是爸媽能想像的了，他們觀念上的勸導還能聽一聽，關於生涯規劃真的以自己喜歡跟穩定的走就對了」、「其實吧，家人的話還是參考參考就好，人生道路是自己在走，不是爸媽在走，真的想做這件事，就必須堅持下去才有成功的可能」。（編輯：王柏文）