神祕感超強？最深藏不露「3星座」曝光　第1名擁極高智商

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第三名：水瓶座
水瓶座是一個思維非常活躍的星座，他們平時給人的感覺可能是有些不著邊際，他們的想法總是稀奇古怪，是很多人眼中的「奇葩」。但是有什麼需要解決辦法的時候，機靈的水瓶總是可以想到讓人匪夷所思的建議。水瓶座每次總是有很多奇思妙想，但是他們似乎並不能引起別人的重視。別人總覺得水瓶座這是異想天開，白日做夢，不過水瓶座不僅是想想而已，還會把自己想像的內容變成實際的，所以他們總是會做出跌破人眼鏡的事情。
第二名：天蠍座
天蠍座是一個非常注重隱私的星座，他們的神祕感非常強，天蠍座的人很冷酷，好像對什麼都不在乎的樣子，其實他們心底的好勝心非常強。天蠍座的人智商非常高，他們雖然不會在很高調的爭強好勝，但是卻會在自己的內心跟人比較，在他們心裡，他們只能是第一！他們不但智慧過人，並且還具有強大的人脈關係，因而這兩者結合起來，對他們的掙錢路途實在是太容易，天蠍座的人天然生成腦子十分靈活，老是可以將聰明智慧運用到作業中，特別是在新的一年裡，他們在命格中的財氣暴增。
第一名：摩羯座
摩羯座的人心思深，表面上給人的感覺更多的是樸實無華，並不是非常的出色，可是在辦事能力上，可以說是讓人大吃一驚。摩羯座的人很有計畫，他們做事都是有目的性的在進行，而且是不達目的不會罷休的那一類人，可以說是最深藏不露的星座。12星座中評價最好的幾個星座中一定會有摩羯座，因為他們不僅是具有非常溫柔的性格，同時也是智商非常高的那類人。沈穩的性子加上特別的責任感，讓他們在成功路上遠超其他選手。但是他們同時也是非常低調的星座，大智若愚就是為他們量身訂製的詞彙。（編輯：賴詠璿）