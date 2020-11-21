花積蓄買社區房！網曝「挑選關鍵」閃投資客：出入很複雜
花積蓄買社區房！網曝「挑選關鍵」閃投資客：出入很複雜
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-21 13:19:58
許多民眾花大筆積蓄、扛房貸買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日，有網友在PTT「home-sale」版提到，社區房屋常常許多投資客購買，有些投資客買了房拿來出租，不禁好奇詢問廣大鄉民，買社區房該如何避免投資客？貼文立刻引發熱議，釣出內行人神解。
原PO表示，社區房屋常常許多投資客購買，有些投資客買了房，還會拿來出租，有的甚至隔了幾間不夠，又隔更多間，嚇得直嚷「出入份子複雜到還以為是到了哪個世界去了」，認為大家花了鉅金應該是想要住在高品質的社區，可是投資客買了房以後不住就算了，還一直出租給外人，為此感到相當傷腦筋。原PO指出，租客若是有挑過那還好，就怕投資客自己不挑租客，誰來都租，那就有點可怕，不禁苦惱求助廣大鄉民「要怎麼避免買到投資客很多的房子呢？有什麼妙招嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「買高價的房」、「看地區吧」、「坪數大的三房四房」、「簡單，買越貴的越沒有投客」；對此，許多內行網友分析挑選關鍵「閃套房多社區啊！看社區前也可以先找該社區租屋資訊，很多在出租不就懂了」、「有兩房的社區不要考慮」、「屋齡新、周遭生活機能好的社區一定很多租客」、「刻意挑純住宅區不是住商區的」。（編輯：賴詠璿）