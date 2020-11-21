老公拿千元自助洗車！人妻「開錢包剩200」 老江湖秒懂
老公拿千元自助洗車！人妻「開錢包剩200」 老江湖秒懂
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-21 16:01:41
民眾洗車除了到洗車場由專人洗車，也可以選擇加油站的洗車機器，或者是自助洗車場。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》貼文提到，給老公1000元至自助洗車場洗車，不過回家後卻只剩下1、200元，感到相當困惑，貼文立刻引發全場熱議。
原PO好奇表示「請問各位帥哥美女，你們去自助洗車場洗車都花多少呢？」提到某一天給老公1000元，讓他去洗車，後來到洗車場找他，一打開錢包卻發現只剩下1、200元現金，為此還唸了一下老公，她苦惱地說「我不知道是不是我太小氣？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我整台自助洗總共150左右」、「洗車很累，先吃個飯總是必須的」、「去給人洗也不用那麼貴」、「可能順便加油」、「沒打蠟200內」、「他應該是去汽車美容而不是自助洗車」。不過，也有內行網友指出，自助洗車通常需自備清潔用品，現場也有販售，「差不多啦，都沒工具就要先投海綿、擦車布等」、「80元可以40分鐘無限使用，水蠟什麼的另外算，啊洗車跟蠟什麼的工具大概4、5千餒」、「我覺得應該是投幣機買一堆有的沒的吧？打蠟的海綿啊，擦車布、臘、輪胎保養劑等，其實買下來也是一筆錢啦」。（編輯：賴詠璿）