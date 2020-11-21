烏克蘭正妹在台灣！撞臉史嘉蕾喬韓森　全場激動：求偶遇

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有網友在PTT表特版分享了一位烏克蘭正妹的照片，這位正妹名叫Diana，姣好身材以及超高顏值，立即抓住大家視線。尤其因為她目前人在台灣，許多生活照都是台灣街拍，像是台北101、夾娃娃機店、台北捷運等等都是她留下美麗倩影的地方，看到外籍正妹出現在熟悉的台灣街頭，總是讓人格外激動。
還有網友找出Diana之前接受網紅YouTuber「不要鬧」的訪問，Diana表示自己來自烏克蘭頓內次克（Donestk），是個經常內戰的城市，因此來到台灣生活讓她覺得很有安全感。Diana還透露自己的父母都是醫生，本應生活無虞，但也由於戰亂的關係，實際上的收入並不如想像中寬裕。因此Diana很早就決定離開烏克蘭，去外面的世界闖蕩。
憑藉高顏值，Diana順利被模特兒公司相中，隨後也幸運前往亞洲發展，先去了韓國，現在又來到台灣。Diana表示，自己從小就喜愛亞洲文化，對防彈少年團、火影忍者都如數家珍，而且還熱愛角色扮演。對台灣最深刻的印象則是，垃圾車會播放《給愛麗絲》、《少女的祈禱》等名曲，還有就是好萊塢電影《露西》曾來台灣取景。
Diana目前在台灣已經待了一年，非常融入台灣生活，甚至還說自己最愛吃臭豆腐。美照被網友分享後，大家紛紛留言回覆說，「很漂亮的女生」、「是年輕的Scarlett Johansson，身材好，顏值佳」、「真的有點像黑姊耶」、「烏克蘭女生顏值都好高」、「漂亮到有點離譜」、「戀愛了，留在台灣吧」、「希望台灣能幫妳追尋到妳的夢想」。（編輯：倪浩軒）