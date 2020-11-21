鄰居堆「超大回收箱」擋樓梯間！住戶一看秒愣：練跑酷嗎

現代人對於自己居住的環境要求越來越高，隨著台灣許多房子屋齡漸增，不少住戶會特別注意逃火巷、公共走道是否保持通暢，以防遇到緊急狀況發生時無法順利逃生。近日就有網友抱怨自己所居住的大樓中，公共樓梯間被一個鄰居的巨型紙箱擋住，根本無法通行，讓原PO一看不禁傻眼「這是要讓人練跑酷的意思嗎？」。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》上貼文表示，自家大樓的公共樓梯間，近日遭人擺放了比人高的巨型紙箱，而且四周也沒看到紙箱的主人或是通知紙條，相當突如其來。直到問過管理室後才知道，原來是鄰居購買新的電動按摩椅，為了避免產品買了之後有狀況，因此「借放」兩天。

▲樓梯間被鄰居的紙箱「卡好卡滿」。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

儘管如此，仍有不少網友認為這種舉動相當「不OK」，留言回應「已經違反消防安全條例了」、「報警說有不明物品推放懷疑有贓物」、「要練攀爬跳耀」、「通常這種的我都跟朋友說窗戶在旁邊而已，她可能是累了搬不動，幫推一把」、「那位缺德的人，是不是仗著有電梯就這樣擺呢，電梯要是壞了就搞笑了」。

事實上，利用這些公共空間已經違反了《公寓大廈管理條例》，根據《公寓大廈管理條例》第七條規定，住戶不可以在樓梯間堆置雜物，如果民眾遇到類似違反條例的行為可以請主管機關處以罰鍰，尤其是占用公共空間不讓其他住戶使用，或是擺放私人物品導致堵塞消防動線、造成別人跌傷，情節嚴重甚至會觸犯《刑法》，民眾要特別注意。（編輯：楊智傑）