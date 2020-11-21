中班兒霸凌又說謊！媽「恐龍舉動」曝 老師無奈：放棄了
中班兒霸凌又說謊！媽「恐龍舉動」曝 老師無奈：放棄了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-21 19:39:11
不少家長對於孩子相當珍視，但若是因此溺愛，而讓孩子養成惡習，可就得不償失。一名幼教老師就忍不住抱怨，班級中一位剛轉學來的孩子，在學校都會霸凌同學，還說謊成性，且家長到學校處理時，「超狂舉動」讓所有老師都無奈放棄這孩子。
一名幼教老師在臉書《爆怨公社》提到，「一名中班的孩子剛轉學到校一個月，就會在校欺負其他小朋友，而老師們卻都『不敢教』，因為害怕媽媽會又叫老師簽切結書，而這孩子眼看『反正老師嚴厲一點，我回家亂說，媽媽就會到校罵老師』，已經到了說謊成性、目無尊長、無法無天的地步」。她隨後舉例，「這孩子在幼稚園遲到，媽媽卻怪老師。又有一次全班都帶了衛生紙只有這位孩子忘記帶，竟然也可以回家說謊，說被老師罰站一整天，然而媽媽也能跟著到校無理取鬧，衝到校門口直接狂吼要老師出來，接著一陣撒野」；發生了這一連串的事件後，學校所有老師，早已對這孩子避之唯恐不及，連原PO也忍不住感嘆「身為教育者，放棄一個小孩是多麼痛心」。完整過程曝光，也掀起不少網友感嘆，「這小孩長大堪憂啊」、「這種小孩，就放給他去吧」、「怪獸家長，應該要有退貨機制」、「我小孩的國一導師，被他們班上一位學生家長，投訴到自己停職留薪五年，現在老師真不好當」。（編輯：潘毅）