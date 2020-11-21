偷瞞女友參加聯誼！渣男好奇報名「1：1」　見面後臉綠了

情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另一半劈腿而分開，不過像是這種有「劈腿前兆」的情況發生時，該怎麼辦呢？近日有位男網友瞞著女友參加了一對一的聯誼活動，原本聲稱只是好奇，沒想到遇到的對象卻讓他當場傻眼，更是直呼「我是不是GG了」。

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臉書粉專《靠北女友my girl》有不少網友分享自己的感情事，原PO就投稿表示由於自己對「聯誼活動」十分好奇，因此他瞞著女友，偷偷報名參加了聯誼活動，沒想到直到聯誼活動來到「一對一見面」的階段時，他卻發現自己的對象竟然是女友的閨密，瞬間傻眼的他也忍不住大喊「我覺得我是不是GG了，這機率到底有多低啊！」。

▲原PO因為「好奇」參加聯誼，下場卻掀起眾人熱議。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）

不過有許多網友就懷疑，原PO明明有女友，卻還參加這類活動其心可議，「重點應該是你怎麼有女友還參加那種活動」、「女友的閨密是世界上最恐怖的人，因為做什麼事只要從閨密口中道出，你就gg囉！」、「你確定你是好奇嗎？感覺你沒特別好奇欸」。

但也有不少留言不斷吐槽男子的悲慘經驗，「你只有一個任務，閨密也歸me」、「小孩才做選擇，我兩位都要」、「想辦法封她的口 不然就自己跟女友解釋」、「膝蓋可能要痛了，回家跪算盤」、「這叫做現世報」、「有對象就乖乖的吧！」、「只是乾妹妹，剛認識的乾妹妹」。（編輯：楊智傑）