嫌月子中心貴！老公只肯「出一半」　妻反嗆：小孩跟我姓

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嫌月子中心貴！老公只肯「出一半」　妻反嗆：小孩跟我姓

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-21 20:36:49

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▲許多產後媽媽會選擇到月子中心療養，能得到完善的照顧，不過要價也不斐。（示意圖／擷取自pixabay）
許多產後媽媽會選擇到月子中心療養，能得到完善的照顧，不過要價也不斐。就有一位人妻指控，老公覺得月子中心太貴，如果真的要住，男方就要求她出一半的錢，讓她忍不住反嗆：「捨不得花錢，小孩跟我姓」。
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一位人妻在臉書《靠北婚姻2.0》抱怨，「我懷孕期間都孕吐腳抽筋睡不好，懷孕後期胎兒壓迫到神經痛麻，每天只能靠意志力撐過去，現在每天連床都沒辦法躺只能坐著睡覺」，便希望生產後能住在月子中心至少20天，把身體調養好。
▲沒想到老公一聽，覺得月子中心花費太高，如果老婆要住，只願意出一半費用。（圖／翻攝臉書《靠北婚姻2.0》）
▲沒想到老公覺得月子中心花費太高，如果老婆要住，只願意出一半費用。（圖／翻攝臉書《靠北婚姻2.0》）
沒想到老公一聽，覺得月子中心花費太高，如果原PO要住月子中心「就要自己出一半費用」，不然就只能請月嫂來照顧。丈夫的反應，讓原PO忍不住大罵，「越想越覺得很不值得，你再這麼絕情只愛錢，就別怪我叫父母帶我回家，這個小孩出生後跟我姓，再也跟你無關，反正你愛錢捨不得花錢，寧可老婆受苦，那就讓錢陪你終生好了，我跟小孩以後跟你沒有任何關係了」。
抱怨文曝光後也掀起討論，不少人也紛紛苦勸，「如果夫妻之間不能互相，那生活在一起會很痛苦的」、「坦白說～我老公有能力我也捨不得讓他花那麼多錢」、「如果妳老公經濟許可，真的可以再討論，但看他反應就是沒辦法，這樣逼迫何苦，月嫂也很好啊」。（編輯：潘毅）
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