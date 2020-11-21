嫌月子中心貴！老公只肯「出一半」 妻反嗆：小孩跟我姓
嫌月子中心貴！老公只肯「出一半」 妻反嗆：小孩跟我姓
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-21 20:36:49
許多產後媽媽會選擇到月子中心療養，能得到完善的照顧，不過要價也不斐。就有一位人妻指控，老公覺得月子中心太貴，如果真的要住，男方就要求她出一半的錢，讓她忍不住反嗆：「捨不得花錢，小孩跟我姓」。
一位人妻在臉書《靠北婚姻2.0》抱怨，「我懷孕期間都孕吐腳抽筋睡不好，懷孕後期胎兒壓迫到神經痛麻，每天只能靠意志力撐過去，現在每天連床都沒辦法躺只能坐著睡覺」，便希望生產後能住在月子中心至少20天，把身體調養好。沒想到老公一聽，覺得月子中心花費太高，如果原PO要住月子中心「就要自己出一半費用」，不然就只能請月嫂來照顧。丈夫的反應，讓原PO忍不住大罵，「越想越覺得很不值得，你再這麼絕情只愛錢，就別怪我叫父母帶我回家，這個小孩出生後跟我姓，再也跟你無關，反正你愛錢捨不得花錢，寧可老婆受苦，那就讓錢陪你終生好了，我跟小孩以後跟你沒有任何關係了」。抱怨文曝光後也掀起討論，不少人也紛紛苦勸，「如果夫妻之間不能互相，那生活在一起會很痛苦的」、「坦白說～我老公有能力我也捨不得讓他花那麼多錢」、「如果妳老公經濟許可，真的可以再討論，但看他反應就是沒辦法，這樣逼迫何苦，月嫂也很好啊」。（編輯：潘毅）