停車費怎麼算？招牌列「終極演算法」　全場笑翻：拆備胎

台灣地狹人稠、寸土寸金，一旦到觀光景點或人潮擁擠處，想在停車場搶到一席之地有時候得付出不小筆的停車費。台灣通常以單次收費、計時收費或事包月等方式來計價，不過有網友在新竹湖口車站附近發現，竟然有個停車場的招牌上寫了一道計價的「神公式」，讓不少民眾看了也笑翻直呼「輪子越多，責任越大」。

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原PO在臉書社團《新路上觀察學院》中貼出一張位於新竹湖口車站附近的一家停車場招牌，畫面中可以發現停車場的收費標準和別人不同，而是自己有一道公式「5元 X 輪胎數 X 小時」，下方則是附上汽車與摩托車的圖案，表示可以由該處進入，就連原PO看完也不禁笑翻表示，「原來這間停車場費用是要自己算的」。

▲有網友在新竹湖口拍下這家停車場的收費方式，掀起眾人討論。（圖／翻攝自臉書社團《新路上觀察學院》）

照片曝光後掀起眾人討論，有民眾看到這條創意的收費公式，也跟著逗趣回應「早知道就不裝備胎了」、「我車上還有備胎，算五輪嗎」、「孤輪進場」、「不好意思，大型重機算四個輪子喔！」、「請問停人是不是不用錢」、「輪子越多，力量越大，責任越大」、「結果寄放直排輪鞋最貴」、

。

另外也有當地網友就表示，這其實是在湖口車站前的中山路上，「這間我停過，超划算」、「其實蠻便宜的」、「汽車1小時20、機車10」、「跟別家比起來算是佛心價格了。」。（編輯：楊智傑）