深夜點外送見「詭異大頭照」！男一看清秀妹秒愣：這哪位

近年美食外送平台掀起熱潮，只要在家動動手指就有美味餐點送上門，且民眾也可以在備註上要求店家客製化餐點，不過日前有網友半夜點了外送，卻在自己的餐點當中發現一張短髮女子的大頭貼照，這種沒有特別要求卻出現「客製化」的餐點，更讓半夜點餐的消費者忍不住背脊發毛，直呼「這到底是甚麼意思」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在臉書社團《Expat Hong Kong》發文，同時貼出一張餐點照，他表示自己是在凌晨12時30分左右，透過美食外送平台Foodpanda來點了一份飯食，沒想到直到餐點送到家後，一打開才發現一張不明女子的2吋證件照被貼在塑膠蓋上，只見這名短髮女子長相清秀，卻也不是外送員的模樣，讓他相當苦惱。

▲這張照片讓原PO吃飯前也忍不住擔心了一下。（圖／翻攝自臉書社團《Expat Hong Kong》）

接著原PO表示，自己也有撥電話到該餐廳詢問，但對方卻回答並沒有放任何照片，這張憑空出現在自己深夜飯盒的大頭照就讓原PO不知該如何是好，也將整段過程分享給網友，同時詢問「有沒有人認識她，或能告訴我這到底是甚麼意思」。

不過許多網友倒是勸原PO別想太多，「翻到照片背面看看，有電話號碼的話今晚打過去吧！」、「可能是上一個人用餐過的環保餐盒喔」、「你老婆在測試你啦」、「這算外送員的履歷表嗎」、「秘密仰慕者」、「真的是『用臉吃飯』」，另外也有網友也覺得毛毛的，紛紛建議他「趕快丟掉吧」、「如果可以就分給有需要的人吃，自己再點一份」。（編輯：楊智傑）