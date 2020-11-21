4生肖2021年財運亮警訊！第1名遇「歲破」：投資易受騙

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年屬羊者遇到沖太歲，整體運勢比較差，也可能有破財的可能，特別是在購買投資理財產品方面，且身邊還會充斥著各種小人，所以千萬不能大意，要存有一定的戒備心。此外，因為「歲破」（指太歲所沖的方位）的打擊，也將阻礙事業運勢發展，工作狀態呈現低迷，影響了業績，而正財方面也會因此所累。不過2021年對於屬羊人來說，挑戰和機遇是並存的，關鍵在於個人如何處理和應對。
第二名：生肖牛
進入2021年，對屬牛的人而言是本命年值太歲，整體運勢多有動蕩，想要有所收獲，需要付出比平時更多的努力。雖然可能有升職加薪的機會，但在太歲的影響下，升職加薪之路比較坎坷。財運方面，屬牛者財運受事業影響，正財偏財進帳機會都不多，尤其是正財更為不穩定，必須懂得開源節流，做好資金儲備。
第三名：生肖狗
受到「刑太歲」影響，2021年對屬狗者來說，會是災禍較多的一年，如果是普通上班族，可能會在職場上飽受同事間流言蜚語的影響，進而演變成矛盾爭執，嚴重還可能面臨官司，事業財運因而受到打擊。
第四名：生肖馬
進入2021年後，屬馬的人終於擺脫2020年沖太歲的厄運，但也不能太放鬆警戒，因為屬馬者仍遇到「害太歲」之勢，整體運勢發展中隱藏著兇險。事業上受到「月德」吉星助力，上班族有機會獲得升職加薪的機會；但是做生意的屬馬人，2021年生意難以做大，建議顧好商品品質和服務，等到時機成熟再將事業擴展。
此外，2021年屬馬的人受「害太歲」和「小耗」影響，偏財運欠佳，不宜放太多心思在上頭，反而努力工作穩定好正財收入才是正解。（編輯：潘毅）