傳訊息錯頻工作群！主管反映曝光　女崩潰：想直接遞辭呈

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「回訊息真的要看仔細」的文章表示，「我剛換了新的工作，每天進公司要先準備好微笑跟同事主管打招呼、前一天會先想隔天午餐時間可以聊哪些話題、主管一叫我名字會很緊張的那種戰戰兢兢如履薄冰的時期」，結果原PO接著指出，自己跟前公司的同事都還滿好的，也有一個群組專門講幹話紓壓，「有一次下午要開會又有一些事情要處理，就邊埋頭趕報告，剛好在前同事的群組講到加班這個話題，我趕著報告然後餘光看一下右下角跳出的通知『＠xxx麻煩下班前要提供報告哦』，我想說前同事故意用主管語氣調侃我，再忙也要回嗆一下，於是秒回了一個洗咧烤蛤的貼圖，就關掉視窗繼續做報告」。
但事後原PO卻越想越不對勁，「大家怎麼沒馬上回嗆，平常就是嗆爆阿」，結果群組一點開，原PO看到了新公司的群組在舊同事群組的順序下面，這讓原PO超崩潰緊張直言「我傳到新公司群組嘞」，於是原PO就直接回了一個貼圖然後繼續忙碌，並希望主管沒看到，收回後補一句「不好意思，傳錯頻了QQ」，沒想到原PO主管的反應意外淡定，只回覆了一個加油貼圖，這讓原PO超尷尬的覺得「感覺就一定是有看到阿...我真想直接遞出辭呈逃離辦公室，下午開會主管也完全沒提這件事，而我會議中完全像個剛打完肉毒臉超僵的陪笑員，有夠尬」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛笑翻表示「是我一定先笑翻，然後回一個更北爛的貼圖幫你擋」、「主管看起來還不錯啦，有回貼圖感覺她沒放在心上」、「我也有發生過！大家英文名字都取一樣，傳錯超尷尬，馬上回傳一堆撒嬌可愛貼圖」、「我是主管的話我會往心裡去，因為我就有遇過有些同事/同學故意在群組「傳錯」ㄉㄧㄤ人，然後等一段時間收回再說傳錯」、「你會受到主管的特別關照」、「傳出去的瞬間，人生跑馬燈響起」、「哈哈哈好可愛，主管也好淡定啊」。（編輯：王柏文）