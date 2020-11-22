他爽參加流水席！水果一端上來臉垮 內行曝真相：賺到了
他爽參加流水席！水果一端上來臉垮 內行曝真相：賺到了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-22 11:10:40
現今有越來越多民眾選擇在西式宴會廳舉辦婚宴，不過傳統的辦桌方式依然受到不少人喜愛，認為流水席的開放場地與熱鬧氛圍，才是辦喜事的精髓。然而，就有網友指出，自己第一次吃流水席，沒想到水果一端上來時，就讓他臉垮不敢置信！
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己是第一次遇到喜宴是以辦桌的方式舉辦的，然而當天看到水果一端上來，他發現竟是許多整顆未剝好的橘子，這就讓原PO傻眼直呼「水果是這樣上的」。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「也太小氣了吧！橘子」、「這一桌肯定便宜」、「我遇過上整顆蘋果的 一人一顆」、「是不是因為趕時間啊」、「主人家大氣，一人一顆」、「不錯了啦，賺到…」。但也內行人反而大讚直呼，「這樣就可以直接外帶」、「方便你打包」、「我反而覺得可以！！ 衛生，應該是沒擺盤讓人覺得隨便」、「能輕鬆帶走，也不錯呀」、「這樣我喜歡，比較乾淨的感覺」、「很好啊⋯⋯吃不完可以帶回家」、「一人一顆帶走也方便，上水果也代表要散場了」。（編輯：陳雅雲）