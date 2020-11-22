路邊被陌生人攔下！男下秒爽拿「1億大獎」 理由超羨慕
路邊被陌生人攔下！男下秒爽拿「1億大獎」 理由超羨慕
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-22 11:21:24｜update2020-11-22 11:22:58
不少人常常會購買彩券，希望能透過中得大獎，實現一夜致富的夢想。近期紐西蘭有名男子在路邊突然被攔下，結果他竟得到一筆高達550萬紐西蘭幣（約新台幣1億元）的獎金，事後該名男子也想起原因，意外在當地掀起一陣討論。
據紐西蘭媒體《stuff》報導，紐西蘭北島懷卡托地區小鎮莫林斯維爾（Morrinsville）開出了550萬紐西蘭幣（約新台幣1億元）的彩券大獎。不過隨著獎號公布後，卻遲遲沒有人來領獎，而紐西蘭樂透官方就不停找尋中獎者，甚至提醒莫林斯維爾小鎮有買過彩券的居民，記得檢查彩券號碼。然而過了1個多月，依舊沒有人前來領獎，隨後紐西蘭樂透中心開始主動找尋中獎者，但驚人的是，最終竟是在路上找到該名中獎男子。
報導指出，該名男子發現自己是中獎者後感到十分驚喜，表示完全不知情，雖然先前女兒曾提醒他檢查彩券，卻一直沒有執行。如今才發現中了大獎的幸運兒竟是自己，「下次我女兒叫我檢查我的彩券時，我一定會照做」。事後男子也將該喜訊告知家人，但針對該筆獎金會如何使用，他們僅透漏會先還清貸款。針對該起事件，紐西蘭彩券負責人瑪麗．溫菲爾德（Marie Winfield）就表示，這是紐西蘭彩券史上第二次主動找尋中獎者，一般在該情況下，會先對獲獎者進行一般了解，得知對方的動態之後，再去尋找對方。（編輯：陳雅雲）