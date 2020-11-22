大富翁4最強神明？答案一面倒 超狂玩法曝光：根本作弊
大富翁4最強神明？答案一面倒 超狂玩法曝光：根本作弊
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-22 12:58:15
經典電腦遊戲「大富翁4」，相信是不少7、8年級生的童年回憶，遊戲內除了有個性鮮明的角色，還有許多帶有功能的神明角色深受玩家喜愛。不過，就有網友好奇提問「大富翁4中，哪一個神明角色最強？」問題一出，許多人紛紛提供解答，更分享超狂玩法，在網路上掀起一陣熱議。
原PO於PTT八卦板上表示，在電腦遊戲大富翁4中，土地公的功用是能讓經過的土地、房子、購物中心通通變成玩家的；大福神則是能得到卡片2張，外加買地免錢，蓋房子還加送一層房屋，然而付過路費也無法得到對手的土地、房子。再來，大財神一開始則會先和玩家收錢，其餘過路費免錢，但轉移不了別人的土地；最後天使則是能讓經過的房屋多蓋一層，但有時也有機會加蓋到其他玩家的。對此，原PO就好奇發問「這4個神明來講，哪一個神明才是最強的？有沒有八卦？」
問題一曝光後，就引來網友討論，其中資深玩家紛紛秒指「土地公」，直言「土地公，根本流氓」、「土地公啊！有一次玩到差點打架」、「除了後期過路費貴爆，不然土地公上身根本開外掛」、「土地公絕對會玩到翻臉」、「土地公是作弊一樣的存在」。甚至有人分析玩法，「土地公+烏龜卡+嫁禍卡3張，一整排都變你的」、「土地公加烏龜卡真的碾壓」、「土地公呀，配合烏龜卡根本作弊」、「請土地公放冬眠加烏龜，開局再怎麼衰都逆轉」、「土地公強制佔地加烏龜卡整排都你的，發大財」、「前期天使，中期福神，中後期土地公，決戰時刻大財神」。（編輯：陳雅雲）