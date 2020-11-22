為何台灣婆媳問題嚴重？網推敲「1關鍵」淚崩：自古難解

無論是已婚或未婚的妳，想必都聽過不少「婆媳不合」的例子吧！事實上，婚後若與公婆同住，女生除了得適應男方家庭外，恐怕還得面臨婆媳相處問題。近日有網友就表示，他還以為婆媳問題是30年前的社會現象，怎料日前卻仍發生婆媳問題導致媳婦尋短的憾事，他並直問「為什麼台灣婆婆對媳婦常常不友善？」該問題引來過來人推敲「1關鍵」，直呼「真的自古難解...」

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原PO在PTT八卦板直言，自己還以為婆媳問題是30年前的社會現象，沒想到8月就有一位媳婦因受不了婆婆長年言語霸凌，走向輕生絕路，這也讓他不禁質疑「為啥台灣婆婆對媳婦常常不友善？歐美的婆婆好像不太會這樣，像台灣的岳丈也不會很針對女婿，但台灣婆婆真的是很特殊，很會看媳婦不順眼，這是很奇怪的台灣現象對，可能跟我們傳統文化有關？」

▲網友在PTT討論「為什麼台灣婆婆常看媳婦不順眼？」（圖／翻攝自PTT）

此文一出，網友隨即議論紛紛，「內鬥傳統」、「婆媳問題是個自古難解的問題，不只台灣」、「台灣上一代的女人很苦，有些說為家庭付出一生也不為過，然後看到現在台女，老人不能接受為什麼你能過這麼爽，想當年… 然後鬥爭就開始了，當然裡面也有些是心理有病的，那不能列入常態」、「只能有個女生持家」、「沒有婆媳問題，只有台男媽寶」、「過了30年，媳婦覺得以前都被婆婆這樣教訓，等兒子長大後也對兒子老婆一樣的教訓，這是一種傳承！」「不是很正常嗎？你對女婿也是這心態」、「重男輕女的觀念根深蒂固，自己以前這樣過來，反而變成加害人」。

另還有人分析關鍵原因，直指「因為婆婆覺得兒子本是她的，媳婦搶走了她兒子！有媽寶就會有個兒寶」、「媳婦是搶走兒子的壞女人」、「兒子被媳婦搶走了」。不過，也有網友直指「現在是媳婦看婆婆不順眼好嗎！」（編輯：許苡晴）