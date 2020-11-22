前妻再婚！他到場祝福「彎腰跪地痛哭」　新郎臉色全被錄

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前妻再婚！他到場祝福「彎腰跪地痛哭」　新郎臉色全被錄

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-22 15:42:26

▲一名男網友日前和女友家人談結婚，結果對方竟開出「6大無理要求」，讓他超崩潰。（示意圖／取自 pixabay ）
▲近期印尼發生了一名男子的前妻準備再婚，然而該名男子到達現場祝福時，卻突然彎腰跪地痛哭。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
夫妻的感情走到盡頭，最終選擇離婚一途，盼望能好聚好散，然而日後前任傳出好消息時，你會怎麼面對呢？近期在印尼就有一名男子的前妻準備再婚，然而該名男子到達婚禮現場祝福時，卻難掩情緒，突然彎腰跪地痛哭，畫面被當時的賓客全部拍下來，而在一旁的新郎的表情也被錄製下來，意外在網路上掀起討論。
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▲一名人夫指出，老婆與媽媽關係十分差，但某次媽媽突然打電話給他，淚訴遭到媳婦羞辱，而他一調監視器就難受直呼「心碎了」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲印尼一名男子的前妻準備再婚，沒想到他到場祝福，卻突然崩潰跪地痛哭，讓現場許多人不知所措。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
據印尼媒體《Tribunnews.com》報導，一名身穿紅色衣服的男子抵達前妻的再婚現場時，本想祝福兩人幸福的他，卻突然忍不住悲傷的情緒，當場痛哭了起來。畫面中該名男子整個人彎腰跪地，神情十分男過，看到這樣的情況，身穿金色新娘服的前妻則是默默蹲了下來，握住前夫的手、拍拍他的背，試圖以此安撫對方的情緒，現場也被當時的賓客拍了下來。
值得注意的是，前妻的再婚對象當時就坐在一旁的沙發椅上，對崩潰痛哭的前夫冷眼旁觀，最後其他人上前安慰新娘前夫時，新娘也轉身看著再婚對象，希望對方能做些什麼，然而直到最後新郎都沒有任何動作。

整段影片曝光後，也引來許多網友留言，「哇也太尷尬了吧」、「人家大喜日子到場，傷害了自己也傷害對方」、「雖然不清楚實際到底發生什麼事，但放下吧」、「如果你沒辦法接受前任找到幸福，就不要出現在對方的婚禮上」。（編輯：陳雅雲）
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