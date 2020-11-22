「相親女介紹對象」算是打槍？男崩潰求助　背後真相曝光

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這位網友在網路論壇 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「相親對象說要幫我介紹女生」的文章表示，「今年給自己設定一個目標，每月至少相親一次，本月遇到的相親對象蠻特別的，除了蠻好聊之外，還說她有很幾位同行的姐妹可以介紹給我，不知道女生這樣說算是打槍的概念？還是只是說說？」原PO更疑惑「如果事後認真請她幫忙介紹會不會很失禮呢？畢竟相親不成還是可以當朋友嘛，朋友幫忙介紹好像也很正常對吧？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更點出對方這樣做的真相，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示女方會這樣說的真相「就是你不適合，但是覺得你不錯，適合其他人」，「你被打槍了，但客觀上覺得你ok所以願意轉單」、「既然她都開口了，你有想的話就請她介紹，不會失禮」、「就打槍人的客套話，未必會真的幫你介紹」、「潛台詞：是你配不上我」、「就是你某個點不行，身高收入或者外表，但整體還可以，感覺是個正常人，不過介紹的應該比他差」、「女生爭搶男人時，那種勾心鬥角是暗潮洶湧，不會像文中的女生那麼大方啦」、「覺得對方還不錯，但不一定適合自己的時候會這麼說。前提是還沒交往，就覺得不適合」。（編輯：王柏文）