爽換i12 Pro！男「手指痛爆」求助　網曝解決法：超有效

蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，開賣後至今，許多果粉們也都陸續拿到了新手機，不過也有一名男網友發文，表示近日剛換了iPhone 12 Pro，但用不到5分鐘手指就直接變形，讓他直喊「真的會痛」，貼文一出，不少網友紛紛留言，直呼「真的」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「iPhone你們都怎麼拿手機啊」為題發文，表示這幾天剛換了最新款的iPhone 12 Pro，而前一台手機則是iPhone 6s，雖然很小台，但因為他的保護殼很厚，所以兩台手機重量其實感覺上是差不多的。

▲原PO發出兩張小拇指被新手機壓得變形的照片。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲也有深有同感的網友PO出自己的小拇指照。（圖／翻攝自《Dcard》）

也有網友分享解決方法，「我都是左手拿，右手輔助打字，這樣就不會壓到孔」、「要不要用氣囊支架阿，用氣囊支架手機即便稍微重一點，但會比不用來的省力跟舒適很多，我用了整個回不去，而且單手也能舒適用」、「我一開始也會，教你一招很有用的方式，可以到夜市隨便一家賣手機配件的，跟他說要買耳機孔防塵塞，塞住之後耳機孔的部位是平的，就算手指靠著也不會痛，唯一的缺點就是充電或是使用有線耳機時，防塵塞拿下來要收好，因為他很小很容易不見，我已經重買過2-3次了，一個10塊，給你參考，很有效的方法」。（編輯：郭佩蓉）