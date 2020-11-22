IG更新後「1改變」爆不滿！女怒飆罵　眾人苦：笑不出來

現今智慧型手機相當普及，許多人除了會上FB、IG等社群軟體分享自己的生活，也會透過其來關心親朋好友的近況，不過，也有一名女網友發文抱怨，表示IG更新後的1個改變，讓她感到超不爽，貼文一出，也有不少網友紛紛留言，直呼「真的超煩」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「IG到底在幹嘛」為題發文，表示自從上次出來莫名的不留紀錄聊天功能後，現在這個「到底是怎樣」，讓她越看越不爽，直呼「我滑IG又不是要買東西，這平台是多缺錢，還我以前的功能拜託」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「IG到底在幹嘛」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲原PO不滿IG更新後，「商品」多出一個介面，原本「愛心」功能的位置也被其取代，改在右上角。（左圖，翻攝自《Dcard》／右圖，《NOWnews今日新聞》編輯製圖）

也有網友表示，「恩？你用IG有付錢嗎？買APP要錢了？還是有要你付月租才能用嗎？沒有，那IG要怎麼支撐他的伺服器、維護、空間、頻寬、客服？他們是一家公司，需要營利的好嗎，不是慈善機構，怎麼可能不發廣告不業配，收入哪裡來？」、「ig早就被收購了，不意外」、「要賺錢啊」。

原PO看完留言，她也回應留言表示她知道IG要賺錢，平常看到很多廣告也覺得正常，但是她認為「為了賣東西，特別設立一個頁面，很誇張，感覺有點偏離分享生活、看別人近況的模式了」。（編輯：郭佩蓉）