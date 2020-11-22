《怪胎》入圍6項竟全槓龜！影迷不捨　眾揪1關鍵：不意外

第57屆金馬獎頒獎典禮於昨（21）日晚間圓滿落幕，其中電影《怪胎》入圍了六項大獎，也是台灣第一部用iPhone所拍攝的電影，但最後卻全「槓龜」，讓不少支持《怪胎》的影迷相當不捨，直呼「很可惜」，不過也有網友點出1關鍵，認為因為「對手太強」，所以其實這個結局「並不意外」。

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該名網友在PTT以「有人覺得怪胎沒得獎蠻可惜的嗎」為題，表示今年真的堪稱「國片元年」，有一堆厲害的國片，「感覺有慢慢走出賀歲片的氛圍」，而談到今年的國片，原PO也幾乎都有進電影院支持。

▲一名網友在PTT發文。 （圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們普遍認為是因為「對手太強」，才導致全「槓龜」，「我也很喜歡怪胎，可惜這屆競爭太激烈了」、「男女主角的對手真的強沒辦法」、「怪胎很棒，但這屆組組都死亡之組啊」、「我也好喜歡怪胎！很可惜但對手真的都強」、「怪胎就是生不逢時」、「真的可惜，但這屆太多強勢的片被排擠到」、「同感，覺得怪胎在整個視覺跟謝欣穎的演出都值得被肯定」、「演員獎對比其他人太難，但技術獎全槓很可惜」。



▲《怪胎》探討強迫症患者的愛情故事。（圖／牽猴子） 不過，也有網友認為，「這次男女主角獲獎得主是真的經驗老道、演技內斂實至名歸，其實也不用難過，有的是時間」、「林柏宏謝欣穎來日方長啦」、「我覺得美術跟造型機率最大，但看完得獎作品也輸的信服口服」、「怪胎的好看是劇情的反轉有瞬間的衝擊，要比演技的話沒辦法讓男女主角有其他入圍者的發揮空間」、「怪胎的動畫特效有點爛，視覺沒得不意外，尤其消失的情人節的視覺特效真的滿強的」。

而第57屆金馬獎，電影《消失的情人節》奪5獎成為最大贏家；莫子儀以《親愛的房客》成功奪下影帝寶座；影后則為《孤味》陳淑芳拿下，除了女主角，她也以《親愛的房客》抱走「最佳女配角」；「最佳男配角」則是由《同學麥娜絲》的納豆奪下。（編輯：郭佩蓉）