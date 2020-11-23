耳朵爆癢狂挖！男手指竟「飄屎味」　曝1習慣醫師秒嚇呆

從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，醫師們都不斷呼籲大眾，要少摸眼睛、鼻子和嘴巴，同時也要做到勤洗手、戴口罩的動作。不過，腎臟科醫師洪永祥就分享一名案例，有名60多歲的男子，近日到醫院回診時，希望醫師開消炎藥讓他服用，因為他耳朵超癢，甚至發臭、碰到就痛，他接著曝光自己一個「超噁的習慣」，讓在場來賓都超傻眼。

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醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中提到，衛生習慣很重要，要養成小朋友勤洗手、別揉眼睛這些習慣，那麼至於有些大人則喜歡挖鼻孔、挖耳朵，他也分享了一名60多歲，患有糖尿病、慢性腎衰竭的男子，長期在他門診追蹤，此次回診時，驗空腹血糖竟飆高至340mg/dl，但是正常值應是140mg/dl。