耳朵爆癢狂挖！男手指竟「飄屎味」　曝1習慣醫師秒嚇呆

從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，醫師們都不斷呼籲大眾，要少摸眼睛、鼻子和嘴巴，同時也要做到勤洗手、戴口罩的動作。不過，腎臟科醫師洪永祥就分享一名案例，有名60多歲的男子，近日到醫院回診時，希望醫師開消炎藥讓他服用，因為他耳朵超癢，甚至發臭、碰到就痛，他接著曝光自己一個「超噁的習慣」，讓在場來賓都超傻眼。
醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中提到，衛生習慣很重要，要養成小朋友勤洗手、別揉眼睛這些習慣，那麼至於有些大人則喜歡挖鼻孔、挖耳朵，他也分享了一名60多歲，患有糖尿病、慢性腎衰竭的男子，長期在他門診追蹤，此次回診時，驗空腹血糖竟飆高至340mg/dl，但是正常值應是140mg/dl。
洪永祥也提到，病人平常有吃藥控制的話，又碰上血糖突然飆高，大概就是3原因，第一，他不聽醫囑，不吃藥、不打針；第二，他昨天、前天亂吃一些甜的食物；第三，是他可能身體生病，因此感染了。但這位男子看診時，一開口就是先要求醫師開「消炎藥」給他，接著說自己過去都有挖耳朵的習慣，但最近卻不敢了，因為3天前耳朵愈來愈癢，除了發臭，碰到還會很痛，就連醫師要拿檢耳鏡檢查時，都遭到他拒絕。
這時，陪診的妻子就說「他太髒了」，直指丈夫平常就非常愛挖耳朵、挖鼻孔，不過最近卻能聞到丈夫食指散發出一股惡臭的大便味。而丈夫後來也表示自己最近因為「痔瘡發作」，每次上完廁所凸出來時，就用手將其塞回去，但後來洗手又洗得不徹底，又再重複挖耳朵、鼻孔，可能因為小傷口才引發感染。
後來洪永祥將他轉介到耳鼻喉科，也進行了細菌培養，發現耳朵那隻細菌，跟他肛門那一隻的細菌是同一隻，最後男子透過外科手術，加上打抗生素才治療好。洪永祥最後也再次提醒，洗手非常重要，不是亂洗一下，一定要「徹底洗乾淨」，同時也不要養成挖鼻孔、挖耳朵的壞習慣。（編輯：郭佩蓉）
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