陳淑芳強摘2座金馬！網狂喊「恭喜鳥來嬤」　真相糗大了

第57屆金馬獎圓滿落幕，其中81歲的資深演員陳淑芳先以《親愛的房客》奪下最佳女配角，隨後以《孤味》的精湛演出，再拿下最佳女主角，創下金馬獎首位在同屆拿下影后與女配角的精采紀錄，而消息一出，引爆網友熱議，但在整串留言當中有網友卻留言「恭喜鳥來嬤唷！」讓不少影迷笑瘋。

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在陳淑芳拿下雙料金馬後，媒體、社群平台接連曝光消息，而有不少網友紛紛留言表示祝賀，但其中卻不乏有網友提到「恭喜鳥來嬤唷」、「恭喜淑芳阿姨，我是看到你鳥來伯與十三姨長大的」、「從鳥來嬤一路到孤味真的不簡單！實至名歸」。

▲有網友誤以為得獎的陳淑芳是演「鳥來嬤」的演員吳敏。（圖／翻攝臉書）

但隨即就有不少影迷紛紛表示「哇哩咧！淑芳阿姨不是鳥來嬤......那是吳敏」、「莊孝維！鳥來嬤不是淑芳阿姨演的啦」、「怎麼看到有人在恭喜鳥來嬤啊....不知道是不同人嗎？」、「鳥來嬤是吳敏演的喔...你是不是誤會什麼啦」、「真的笑死了，怎麼有人以為淑芳阿姨演的是鳥來嬤啦」。





原來，有不少可能未看過陳淑芳演戲的觀眾，憑藉印象祝賀，以為得獎的是在本土電視劇《鳥來伯與十三姨》中飾演「鳥來嬤」的演員吳敏，因兩人時常在戲劇中演出「媽媽」、「阿嬤」的角色，因此讓不熟知的人以為是同一個演員而搞錯，也讓這次的金馬頒獎典禮再創話題。（編輯：張嘉哲）