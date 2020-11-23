男衝面試5分鐘就GG！一進公司秒「踩雷」 眾驚：太猛啦
男衝面試5分鐘就GG！一進公司秒「踩雷」 眾驚：太猛啦
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-23 07:07:37｜update2020-11-23 07:13:07
每個新鮮人在出社會之後便會開始找工作，其中一關就是要通過「面試」，不少人擔心面試搞砸，不僅會注重服裝儀容，也會注意應對主管問題之間的回答用詞，但可能因為太緊張而忽略細節，導致錯失錄取機會！一名男子就因為小細節，才剛到面試公司，不到5分鐘就被判出局，原因曝光後引發熱議。
據《鏡報》報導， 一名負責招聘新人的女性經理近日分享一段面試者來應徵的故事，內容指出，該面試者一進到公司5分鐘就犯下大錯。原來，該名女性經理喬裝自己成為「櫃檯接待人員」，想看看來應徵的新人態度如何。當時女經理主動向一名來面試的男子打招呼，但對方卻裝作沒看到般，眼神也沒有交流，展露出一副不屑的樣子，女性經理隨後嘗試再與男子溝通，但男子仍然不怎麼搭理，女經理便將男子叫進面試室，告訴他「從你剛才跟接待員的互動，看出來你並非適合的人選，面試已經結束了」。而該新聞在網上也引發網友熱議「面試真的不是只有對主管體面就好...」、「之前面試幫一個陌生女子撿東西，之後面試到一半才發現他是公司高層，後來有錄取」、「證明一進公司，隨時都有主管在你身旁了」、「哇！現在面試考驗的不只實力，還考驗做人呢！」、「太猛啦，考驗一個員工真人品，是不是勢利眼就看這」。（編輯：張嘉哲）