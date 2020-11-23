正妹拿iPhone7堅持不換i12！「真實原因」曝光：跟鬼一樣

蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，開賣後至今，許多果粉們也都陸續拿到了新手機，不過，近日一名網友表示自己現在拿iPhone7快撐不住了，想換i12卻沒勇氣，原因曝光後引發熱議。

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原PO在「爆廢1公社」貼文指出「最近看好多人都換了iPhone 12了，自己現在拿iPhone 7已經快到服役年限，但是我不敢換的原因就是因為iPhone 12是Touch ID呀！我自認妝前妝後差不了多少....但朋友都說我素顏跟鬼ㄧ樣，萬一素顏Face ID打不開，會很受傷的吧....」。

▲有網友分享自己不敢換iPhone 12的原因在於害怕自己卸妝後解不開手機鎖。（示意圖／翻攝自《香港01》）

貼文一出，網友紛紛回應「笑死！怎麼會有這種考量」、「今年聽過不換手機最瞎的理由XD」、「有這檔事....如果跟鬼一樣也得面對呀！那是妳啊」、「真的快笑死，還有這種原因不換手機」、「建議可以換iPhone 8怎麼樣哈哈」、「這考量太瞎了哈哈哈」。

不過，也有過來人建議「可以設定兩組Face ID的！我素顏前後都給他設定了！誰敢說我解不開」、「兩組Face ID+1，就說蘋果很貼心XD」、「有兩組Face ID可以設定，就別擔心了啦哈哈」、「我也是設定兩組，畢竟在家耍廢也想要快速解鎖的哈哈」。（編輯：張嘉哲）