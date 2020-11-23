年收百萬卻崩潰！爽玩股票慘賠300萬　40歲男人生一場空

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他透露，由於一時貪念，在自身沒有相對的技術和知識下就踏入股市，如今現在只能一邊工作一邊還債。然而隨著家中小孩越長越大，開銷越來越多，經濟壓力之大，也讓他快撐不下去，更不敢向家人說明一切，「怕說了婚姻就沒了，小孩也沒了，最可悲的是我也沒辦法讓我老婆小孩知道他們有個這麼差勁的爸爸…」。
在壓力之下，原PO還是選擇向家人坦承，沒想到老婆卻提出離婚的請求，甚至連小孩也要帶走，「我搞出來的負債我背，我沒有富爸媽留房子給我，唯一名下的房子也是存了快十年的頭期才買的，總之，一切的一切都被我搞砸了，人生年近40，一場空！」
最後原PO也無奈感嘆，希望自己的血淚史曝光出去後，能給準備踏入股市的投資者一些警惕，「不要再覺得可以靠股票期貨發財了，一切的一切都被我搞砸了，人生年近40，一場空，罪該萬死，悔不當初」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「進入會輸贏的商品，一定要做好風險管理，賠錢的時候一定要收手，不是拿更多來翻本，賠錢就是做錯了，借越多賠越多」、「就一個字，貪，用自己存款去玩沒話說，你笨到去借錢玩股票」、「不做功課賠到脫褲剛好而已」。
不過也有人給予原PO鼓勵，「你重新來過就好，人生沒有什麼過不去的事。只有過不去的心情，所以心情調整好，自然想法、態度也會比較簡單自在！」「人活著就有希望，錢再賺就有了，大不了拚一點，晚上再兼差，加油」、「你賺錢的能力不差，跟銀行協商看看，應該過幾年可以還完，不要放棄，加油！」
最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）