尾牙表演沒人嗎？他見「公司要求」氣炸 全場一看狂搖頭
尾牙表演沒人嗎？他見「公司要求」氣炸 全場一看狂搖頭
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-23 10:57:55
一年一度的尾牙季即將到來，許多公司也陸續舉辦活動，來犒賞旗下員工一年來的付出，同時也會請人來表演、炒熱氣氛，但近日就有網友抱怨，其他公司都是請人來表演，身為公務員的他卻要準備表演，讓他覺得相當丟臉，貼文一出卻引起網友撻伐。
原PO在《PTT》表示，很快又到了準備尾牙的季節，聽到周遭朋友待的公司，每個人參加的尾牙都是請人來表演，但身為公務員的他卻要準備表演，而且還要大家私底下花時間練習，讓他相當懊惱。原PO指出，他每天上班的時候，只要想到尾牙時還要上台表演給其他同事看，就覺得非常丟臉，於是原PO也忍不住好奇問「公司可不可以停辦尾牙，改成直接發錢呢？」
許多網友看完，卻不認同原PO的想法，「不合群，主管印象差」、「不配合公司活動，會讓主管覺得沒有團隊精神」、「可以啊，不上去考績GG，獎金掰掰」、「可以，那你就做到年底」、「可以啊，那可能明年也不用來了」、「人在公司身不由己」、「我是現任公司福委會，說真的你們不上台，苦到的也是我們這群自己人，何必呢」。不過也有網友認為，公司尾牙就是慰勞員工，怎麼會變成逗老闆開心，「最討厭提議要表演、要團康什麼的，還樣其他同事配合，只要別人不配合，就說別人不合群」、「可憐哪，慰勞員工變成慰勞長官」、「連公務員也來這招，真的不懂一個尾牙，還要自己花時間練習表演」、「感覺就是長官濫用權勢，逼下屬耍猴戲」。（編輯：許智超）