為何台鐵總是不能準時？乘客曝「致命原因」：都想踹人了
為何台鐵總是不能準時？乘客曝「致命原因」：都想踹人了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-23 10:56:40
台灣的大眾交通工具眾多，其中跨縣市的包含高鐵、台鐵、客運等，近幾年來高鐵省時便利，吸引不少人搭乘，但老字號的台鐵因為停靠站比較多、下車點距離目的地更精確，也是民生不可或缺的大眾運輸交通工具，不過，卻因老是誤點，導致民眾有不少抱怨。近日，就有網友討論「台鐵為什麼都不能準時？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「台鐵容易誤點已是眾人皆知的事情， 果然今天也是不出所料，我個人推測是和天氣有關。 今天北部天氣不佳，導致班次誤點， 所以在等待誤點車的時間，心血來潮想發文，除了天氣和事故，台鐵還有什麼理由能這樣經常遲到？」貼文一出，網友紛紛回應「一堆人不禮讓下車的人啊，車一進站就狂擠，都卡住」、「這問題已經有公認的標準答案，主因是上下車拖拖拉拉」、「關門時間到一堆人要擠上車，一站2分鐘，看要誤點多久」、「人還沒下完，一直往上擠，真的都想踹人了」、「區間車超常誤點...一堆不讓人下車的＝＝」。綜合網友意見，多數網友認為因為乘客總是在火車進站之後，「未禮讓下車的人先下車，拼命想要擠上車搶位置」，而由於台鐵經常停靠多站，因此若從前面就開始有此誤點狀況，越到後面的站別就會等越久，因此，民眾搭乘台鐵時也應遵守先讓車上的人下車，再按照排隊的人龍依序上車，當個有品質的好乘客。（編輯：張嘉哲）