不只婆婆殺了我！媽寶夫聯手欺壓　媳婦長文淚訴：合理嗎

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她透露，由於受不了婆婆欺壓和老公的漠視，她選擇離婚一拍兩散，但沒想到離了婚後，前夫卻接連對她提出妨害名譽、詐欺及不當得利等告訴，甚至要求她歸還過去10年婚姻中，前夫所支付的家庭費用，總共索賠500多萬。
原PO指出，前夫認為每個月家用2萬元就夠了，其他多餘的支出都是她任意花掉的。她就崩潰表示，家事和帶小孩都是她一手包辦，前夫從來沒有動過手，且孩子從國小1年級到6年級，上下學都是她、她的媽媽跟弟弟接送的，讓她傻眼痛訴「現在來討錢，合理嗎？」
目前訴訟進入調解階段，她就指控前夫還說謊表示要籌錢買聯結車工作，因此要求她賠償，原PO就無奈直喊「他職業軍人退伍，退休金就能讓他過得很好了，我一個薪水不穩定的業務員，還必須養孩子，究竟是誰才可憐？」
最後原PO也無奈表示，「我即使離了婚，仍永遠都在收法院通知單，沒完沒了，那種告訴的擔心與焦慮，真的已經達到他報復的手段了！而前公婆就在我住的鄰里間不斷告訴鄰居，我是詐欺犯，說要讓我在這住不下去。我實在很想告訴前公婆全家，要不然我去死，你滿意嗎。」
貼文一曝光後，不少網友也紛紛留言給予安慰，「你前夫就是見不得你好，先去看身心科，找律師反告他，要求贍養費跟精神損失」、「之前我婆家也是這樣鬧，所以我全部錄音、截圖存證反告」、「想想孩子，你要堅強啊，真的不行就搬家，然後提告他負擔扶養費。」（編輯：陳雅雲）
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