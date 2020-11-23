不只婆婆殺了我！媽寶夫聯手欺壓　媳婦長文淚訴：合理嗎

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不只婆婆殺了我！媽寶夫聯手欺壓　媳婦長文淚訴：合理嗎

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-23 11:19:50｜update2020-11-23 11:20:42

傷心
▲一名女網友指出，自己受不了婆婆和媽寶丈夫聯手欺壓，而選擇離婚一途，沒想到事後卻被對方不斷找碴。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
先前台北一名張姓人妻，疑似長期受到婆婆言語霸凌，在臉書淚訴「我的婆婆殺了我」，隨後選擇輕生，消息一出隨即震驚社會。然而，就有一名女網友對此事感觸良多，在網路上寫下長文透露，自己也是被婆婆逼到離婚，更指出丈夫從頭到尾都站在婆婆那邊，讓原PO崩潰直呼「我也很想寫，我的前夫、前婆家殺了我」。
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原PO於臉書社團《爆料公社》上發文，表示看了《我的婆婆殺了我》的故事後感觸良多，也很想寫個《我的前夫、前婆家殺了我》。她透露，自家婆媳問題已經不是分居的問題，「我們自己小家庭，已經跟公婆分居，也一樣弄到離婚，丈夫本身才是關鍵，如果丈夫是媽寶，他永遠站在婆家一起欺壓你。」
她透露，由於受不了婆婆欺壓和老公的漠視，她選擇離婚一拍兩散，但沒想到離了婚後，前夫卻接連對她提出妨害名譽、詐欺及不當得利等告訴，甚至要求她歸還過去10年婚姻中，前夫所支付的家庭費用，總共索賠500多萬。

原PO指出，前夫認為每個月家用2萬元就夠了，其他多餘的支出都是她任意花掉的。她就崩潰表示，家事和帶小孩都是她一手包辦，前夫從來沒有動過手，且孩子從國小1年級到6年級，上下學都是她、她的媽媽跟弟弟接送的，讓她傻眼痛訴「現在來討錢，合理嗎？」

▲一名網友在PTT直問「為什麼台灣婆婆對媳婦常常不友善？」該問題引來過來人推敲「1關鍵」，直呼「真的自古難解...」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲原PO離婚後，卻被對方提出多項告訴，甚至索賠500萬，讓她崩潰直呼「合理嗎？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
目前訴訟進入調解階段，她就指控前夫還說謊表示要籌錢買聯結車工作，因此要求她賠償，原PO就無奈直喊「他職業軍人退伍，退休金就能讓他過得很好了，我一個薪水不穩定的業務員，還必須養孩子，究竟是誰才可憐？」

最後原PO也無奈表示，「我即使離了婚，仍永遠都在收法院通知單，沒完沒了，那種告訴的擔心與焦慮，真的已經達到他報復的手段了！而前公婆就在我住的鄰里間不斷告訴鄰居，我是詐欺犯，說要讓我在這住不下去。我實在很想告訴前公婆全家，要不然我去死，你滿意嗎。」

貼文一曝光後，不少網友也紛紛留言給予安慰，「你前夫就是見不得你好，先去看身心科，找律師反告他，要求贍養費跟精神損失」、「之前我婆家也是這樣鬧，所以我全部錄音、截圖存證反告」、「想想孩子，你要堅強啊，真的不行就搬家，然後提告他負擔扶養費。」（編輯：陳雅雲）
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