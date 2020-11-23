中山區車位只租1千元？內行人曝「行情價」急喊：不單純
中山區車位只租1千元？內行人曝「行情價」急喊：不單純
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-23 11:55:46
市區停車位往往一位難求，總是讓許多汽車通勤族傷透腦筋，但也有民眾將沒用到的私人停車位出租給其他人。對此，就有網友抱怨，爸爸在中山區國宅有車位要出租，原本預估可租到3千元，沒想到社區委員竟告知「需求不大，所以只能租1千元」，讓他相當不解，貼文也引起熱議。
原PO在《買房知識家（Q你的A）》表示，他爸爸在中山區有車位要出租，依照他對台北市車位租金的觀察，估計至少可以租到3000元，畢竟是位於室內的平面車位。原PO指出，結果聽到社區管委會的回答，讓他十分驚訝，管委會的阿伯說「那邊室外車位好找，附近車位需求沒那麼大，所以頂多每月1000元」，這也讓原PO忍不住發文求解。
許多網友看到都非常驚訝，因為台北市室內車位月租行情，幾乎都是3千元至5千元不等，新北市的行情也要3千元起跳，所以原PO爸爸的停車位，絕對不只月租1000元的價值，「地段好的5千元都有人租，基本坡平3千元以上沒什麼問題」、「中山北路林森附近，公園坡道平面車位租4500元，參考」、「中山北路2段附近，坡平B1，都可以租到7千元了」。還有網友猜測管委會阿伯的心態，「阿伯差太多了，是想轉租賺價差吧」、「搞不好，阿伯轉頭租5000元」、「阿伯想當二房東吧，台北市室內停車位至少3000元起跳」、「小心被坑，1000元真的太誇張」、「阿伯會不會太扯」、「我懷疑這阿伯不單純阿」、「叫朋友去問阿伯，這裡月租車位一個月多少，就可以知道了」。（編輯：許智超）