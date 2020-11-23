明年時薪爽變160！男一算驚見「暗黑秘密」 內行秒打臉
明年時薪爽變160！男一算驚見「暗黑秘密」 內行秒打臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-23 11:28:01
明年基本工資調漲已於8月中旬拍板，月薪調升至2萬4000元、調幅約0.84%，時薪則調至160元、調幅約1.3％，而這樣的調整對於打工族來說也許相當有感，但對於月薪制度的上班族，實在苦不堪言，而就有網友討論「打工其實比正職還高薪」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「基本時薪再不久就要調漲成160了，如果用每天8小時，一個月20至22個工作天來算，也有兩萬七左右，但是基本月薪卻只有24000？所以一堆兩萬多的正職工作，如果換算成時薪，可能連基本時薪都沒有？這什麼邏輯啊？基本工資應該調到27000吧！」貼文一出，網友紛紛回應「沒做沒錢啊，而且哪間公司可以讓工讀生穩定上到20天」、「當工讀生，你保證你都不請假喔！」、「你怎麼有打工能讓你排滿班的錯覺」、「打工不可能滿班的...因為公司不只有你一個工讀生」、「如果打工能滿班爲何不去找正職啊」、「你確定打工的時數會給你這麼多？」另外，也有不少網友指出「月薪放颱風假不扣錢，請特休不扣錢，整體還是比較划算啦」、「會說打工賺比較多的，只是短視而已，你要一輩子當打工仔嗎？沒年終沒三節，更沒有升遷機會」、「曾經當過一年全職工讀生，當時跟主管鬧翻，直接一週五天變一週兩天，超扯，還是正職好....。」（編輯：張嘉哲）