她包0元赴婚宴！爽拿大獎嗨翻　新娘隔日一看PO文秒心寒

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

她包0元赴婚宴！爽拿大獎嗨翻　新娘隔日一看PO文秒心寒

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-23 11:42:40

婚宴
▲有女網友指出，她在一場婚宴中擔任收禮金的角色，就有女賓客兩手空空前來參加，甚至拿走遊戲中的獎品。事後新娘一看對方臉書上的PO文，也意外揭露了女賓客的為人。（示意圖／NOWnews資料照）
結婚是人生中的一件大事，不少人都會舉辦婚禮慶祝，前來參加的賓客也會特別準備紅包，祝福新人百年好合。不過，就有女網友指出，她在一場婚宴中擔任收禮金的角色，就有女賓客兩手空空前來參加，甚至拿走遊戲中的獎品，事後新娘一看對方臉書上的PO文，意外揭露了女賓客的為人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於《Dcard》上發文，表示自己某天擔任婚宴中收禮金的角色，她解釋，由於男女雙方合辦，婚禮現場一定會有些混亂，因此在收禮金時多少會忙不過來。而當天她就遇到新娘職場上的前助理小姐，對方一到禮金桌時，僅遞出喜餅卡，拿到喜餅後，隨即和她的朋友消失，「因同時有2-3客人也放了紅包，我們不確定她到底有沒有包，而我們沒看到」。
事後原PO再逐一對照禮金簿才發現，原來那名女賓客沒有包紅包，當下也立馬回報新娘，但新娘就緩頰直言「應該是她可能也不好過，沒關係」。接著婚禮上所舉辦的遊戲，該名女賓客也有參加，甚至還拿到了禮物，整場婚宴有吃又有得拿，「新娘把她當好朋友，結果對方這樣回報，我們也是傻眼」。

讓人心寒的是，新娘事後在臉書上發現，對方時常PO文分享自己出去遊玩，並非財務有困難，新娘也委婉詢問女賓客「禮金簿沒有寫到妳的名字，想問是否漏寫了，要補寫上去」，但對方僅尷尬回應「我沒有包」。

▲女賓客表示自己沒有包紅包就前往婚宴。（圖／翻攝Dcard）
▲女賓客表示自己沒有包紅包就前往婚宴。（圖／翻攝Dcard）
該起事件落幕後，原PO感嘆直呼「真的是一場婚禮，看清一個人欸」，她透露新娘心地善良，認為現在經濟不景氣，就算沒有禮金也沒關係，當天還準備許多小物，想感謝大家願意撥空出席，「在身邊看她忙成這樣，卻遇到這樣的人，我們都覺得新娘超級可憐的，怎麼會遇到這樣態度的朋友！最近要辦婚宴的大家們，真的要小心這種人啊！」
▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼文。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，隨即引來許多網友討論，「厚臉皮真的沒有極限⋯」、「人不要臉天下無敵」、「結婚真的可以看清很多朋友，雖然不是一定要追求打平或是一定要包多少才可以，但參加者臉皮厚成這樣也是很誇張」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

12月1日起八大場所強制戴口罩，不戴口罩最高罰1.5萬，您怎麼看？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀