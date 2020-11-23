她包0元赴婚宴！爽拿大獎嗨翻　新娘隔日一看PO文秒心寒

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事後原PO再逐一對照禮金簿才發現，原來那名女賓客沒有包紅包，當下也立馬回報新娘，但新娘就緩頰直言「應該是她可能也不好過，沒關係」。接著婚禮上所舉辦的遊戲，該名女賓客也有參加，甚至還拿到了禮物，整場婚宴有吃又有得拿，「新娘把她當好朋友，結果對方這樣回報，我們也是傻眼」。
讓人心寒的是，新娘事後在臉書上發現，對方時常PO文分享自己出去遊玩，並非財務有困難，新娘也委婉詢問女賓客「禮金簿沒有寫到妳的名字，想問是否漏寫了，要補寫上去」，但對方僅尷尬回應「我沒有包」。
該起事件落幕後，原PO感嘆直呼「真的是一場婚禮，看清一個人欸」，她透露新娘心地善良，認為現在經濟不景氣，就算沒有禮金也沒關係，當天還準備許多小物，想感謝大家願意撥空出席，「在身邊看她忙成這樣，卻遇到這樣的人，我們都覺得新娘超級可憐的，怎麼會遇到這樣態度的朋友！最近要辦婚宴的大家們，真的要小心這種人啊！」
貼文一曝光後，隨即引來許多網友討論，「厚臉皮真的沒有極限⋯」、「人不要臉天下無敵」、「結婚真的可以看清很多朋友，雖然不是一定要追求打平或是一定要包多少才可以，但參加者臉皮厚成這樣也是很誇張」。（編輯：陳雅雲）