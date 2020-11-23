PS5都搶不到！人妻爽喊「秒殺價」開賣 網興奮點開笑了
PS5都搶不到！人妻爽喊「秒殺價」開賣 網興奮點開笑了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-23 14:22:23
眾多電玩迷期待已久的「PlayStation5（PS5）」在19日於台灣正式開賣，各銷售通路都有出現搶購人潮，但也有不少黃牛也趁機出來大撈一筆，最高已經接近5萬元。對此，就有網友在臉書喊出「PS5秒殺價，只要3萬5千元」，但貼文卻靜置許久，讓不少網友看完笑了出來。
PS5在上市之前，各大通路所開放的預購活動就被玩家們搶購一空，而19日正式開賣時，網路通路販售的現貨不但被秒殺，就連實體銷售門市也表示沒有現貨可以販售，因此網路上出現許多黃牛價，原本一台搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5，建議零售價為新台幣15980元，竟然被炒到接近5萬元。而有一名網友就在《【PS5】臺灣買賣交流區》表示，她手上有一台12月中會到貨的PS5，以現在的市場價來看，4萬元都還會有人買，因此她決定丟出「秒殺價35K」，最後還補充可以先匯訂金保留，等貨到了再補尾款就好，但貼文卻靜置了5小時，卻遲遲無人購買，增加的只有網友嘲諷的留言。
許多網友看到也紛紛回應，「改4萬阿，差5000不賺嗎」、「你的秒跟我們不在同一個時空吧」、「版主說秒殺價但已經過了5小時囉」、「希望價格能到5萬，35000太低不想買」、「太便宜了，等到10萬再叫我」、「20萬有人要嗎？秒殺價」、「所以賣出去了嗎」、「這麼好賺喔，早知道去排隊買來賣了」。據了解，PS5第三波預購將在27日中午12點整準時開賣，光碟版、數位版主機售價分別為12980元與15980元，販售平台有PChome、Yahoo購物中心、Momo購物等電商網站。（編輯：許智超）