月薪70K才嫁！女友再要求「存款300萬」　用途曝他臉秒綠

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月薪70K才嫁！女友再要求「存款300萬」　用途曝他臉秒綠

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-23 15:31:29｜update2020-11-23 16:14:44

▲女網友分享自身經歷，閨蜜和男友竟有一腿，讓她非常難受。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友指出，最近有結婚的計畫，但女友卻要求原PO月薪要7萬、存款300萬才肯嫁。事後用途曝光，就讓他臉綠想放生。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
男女朋友交往久後，為了未來做打算，不免會開始在意對方的財力與存款狀況。不過，就有網友指出，自己快要30歲了，最近有結婚的計劃，但女友表示月薪要7萬才肯嫁，甚至要求存款要有300萬，而原PO一看到對方列出的財務規劃，立馬臉綠直呼「到底該不該放生？」
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一名網友於臉書粉專《靠北女友》上投稿，表示自己已經快要30歲了，最近有結婚的打算，但女友卻要求原PO月入必須7萬以上才嫁，甚至提議「要先存200-300萬左右」。女友也提到未來財務規劃，指出月薪7萬中有2萬必須拿來支付她的生活費用、3萬繳房貸，剩下的2萬原PO能自己使用。
面對這樣不合理的要求，就讓原PO崩潰直呼「到底該不該放生？但又放不下，現在做兩份工作本職+副業勉強6萬8，好痛苦，人生好難，我的時間為了賺錢都被工作吃得死死的」。
▲原PO貼文。（圖／翻攝靠北女友臉書粉專）
▲原PO貼文。（圖／翻攝靠北女友臉書粉專）
貼文一曝光後，就引來不少網友傻眼直呼，「現在要存錢是很難，顧好自己身體最要緊吧！」「建議放生⋯我也這樣撐工作最後病了⋯全部都還給醫生了⋯根本不划算的⋯拿來正常工作再去提升自己還比較好」、「為了錢而在一起的就分開吧不然以後還是一樣會分開」、「放生，你的人生會更好過，再找個價值觀相當且負擔不那麼大的，你會快活一輩子」。（編輯：陳雅雲）
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