男約「曖昧女看球賽」遭放鳥！過來人神教學狂勸：再試試

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這位網友在 PTT Gossiping 板上PO出一篇「曖昧對象臨時爽約，該如何面對呢？」的文章表示，「我今年夏天開始與一位認識兩年多的女生，開始較為密切的聯繫，互相之間開始有了些曖昧的言詞與行為，也試著約出來單獨約會，近期我自己試著丟了些球給對方，例如請對方幫忙挑選一些私人物品之類的要求，對方的回應也比我所預期好得多」，於是這讓原PO更有把握地提起勇氣問了女方「是否願意來看原PO參加的球隊賽事」，而女方也爽快的答應了。
不過沒想到快到約定的時間的時候，女方卻直接來電告知原PO「因為突然感冒無法出門下次再約」，這讓原PO當場看傻眼「腦袋一片空白，很無奈的離開直接去賽場」，甚至更直言「這樣的狀況，請問各位大大們覺得該如何處理來的好呢？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
沒想到就有許多過來人網友神教學表示「先不用想太多，再觀察看看之後約不約的出來」，「那就看看她後續有沒有覺得抱歉或是主動約的舉動，倘若沒有，那這人也差不多可以丟進垃圾桶了」、「不用約了，直接看事後有沒有主動聊起那天比賽？或者再約？一定要他主動提起問你，如果都沒有你可以直接放棄，因為代表有比你更重要的事情出現，不管她是不是生病，在意你的話，她會問或者另外約」、「如果再約兩次，一樣約不出來就是沒希望了」。（編輯：王柏文）