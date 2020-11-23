台積電狂漲！他猶豫「買了會不會很痛」？網點1關鍵勸退

理財的方式有不少種，許多人會透過買「股票」賺錢，不過也因為投資一定都會有風險，因此在考慮是否進場時，也要衡量自身能力是否能負擔，對此，也有一名網友發文，表示自己已經注意2330（台積電）很久了，3月如果2張買下去，現在就賺40萬了，不過當時覺得貴因此沒出手，到現在台積電漲幅早已超過他存錢的速度，讓他非常猶豫是否該狠心下手。

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該名網友在PTT以「2330買下去會很痛的話，還要買嗎」為題發文，表示自己看2330（台積電）已經看很久了，3月一張27萬的時候沒買，因為當時覺得貴，再加上當時沒買過股票，所以沒買。當時以原PO的財力可以買2張，他也感嘆「那時候有買的話，現在賺40萬了」。

▲一名網友在PTT以「2330買下去會很痛的話，還要買嗎」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

他也表示，2330如果55-60萬一張，他應該就不考慮了，因為覺得將來上漲空間也不大了，現在48萬8一張，內心真的很掙扎，「因為再漲下去，我真的買不起了，買下去又很痛，畢竟也還挺貴的，不買，將來極大機率後悔第二次？還是將來一兩年有資金需求的話，就真的不要考慮2330了呢」？





貼文一出，引起網友熱議，「先買零股試試看啊」、「錢沒有不見，只是變成2330」、「投資風險自負」、「三百的時候也一堆人說上漲空間不大」、「不是很爽就是很痛，買了才知道」、「會痛就買零股啊」；也有網友紛紛搖頭，點出關鍵「負擔不了就別買」建議原PO，「你別買較好，因為崩一下可能就被洗出去」、「不要買你買不起或成為你財產負擔的東西」、「如果買了會讓你睡不著覺，就別買了」、「不要買，買了你也留不久」、「其實要看自己能耐，如果一張佔你資金太大的部位就讓他去吧，總有其他能賺錢的標的」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）