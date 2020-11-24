房市／趁台中房價旺出售？專家：這些事先考慮不吃虧
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 08:30:00
大台中房市景氣暢旺，Mobile01網友好奇現在是否已站上房價高點，「以目前大環境趨勢，房子該賣掉還是出租？」對此，專家建議，不妨評估「該物件類型的市場接受度高不高」、「個人資產配置規劃」，依此決定出售或出租。
網友表示，原本買在台中西屯地點不錯的2房，因小孩長大換屋至3房，原本的2房應該出售或出租？考慮出售是因目前房價是否已在高點，應該趁現在賣到好價格，多賺的現金可支應新屋房貸或拿來投資；考慮出租則是因市區房子保值，且租金投報率不錯。有網友回應，房市不會只旺今年，建議多放幾年繼續增值；但也有人認為，台中新屋推案量大，買方又愛住新房子，加上政府可能打房，建議盡快獲利了結。對此，信義房屋逢甲黎明店店長鄭家畯指出，今年新冠肺炎疫情趨緩以來，台灣的熱錢出不去，轉而挹注房地產市場，這波房價的確是在相對高點。
不過，鄭家畯建議，賣房無所謂何時是最好時機，是否出售或出租，主要仍看物件的類型以及個人資產配置的規劃。在沒有急用資金的前提下，首先應評估物件的類型在市場接受度高不高，以西屯區為例，買方接受度最高、成交速度最快是總價900至1000萬的物件，因此若持有的是2000萬至3000萬等中高總價物件，就不是市場接受度最高的類型，可考慮在市場買氣熱絡時釋出。若從個人資產配置規劃的角度來看，鄭家畯表示，若出租投報率高，或是位於市中心、建設利多聚集的區域，房屋保值性高，放著收租並無不可；但也有部分客戶考量現階段成交的價格，比當年取得的成本有顯著增加，淨賺的資金可投入其他投資標的，或是換買增值空間更大的新屋，就可以考慮出售。