修憲論壇／決心不夠！賴中強：台灣離制憲越來越遠

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如今時序過了近30年，台灣離「制憲」兩字越離越遠。賴中強指出，最大困難還是「決心不夠」，台灣不斷把問題往後延，但時機是不等人的，「我們不曉得下個時機何時到來？」第二個台灣制憲最大困難，就是修憲門檻太高，也許某些爭議性較少的議題，譬如公民權降至18歲等，可以透過修憲產生，但要經修憲程序來達到新憲法產生，「我認為是悲觀的。」
目前，中華民國憲法有那些問題，讓賴中強認為急需制憲？他說，目前憲法在基本人權這部分，有很大破綻，當初這部憲法是第一次世界大戰結束後所制定，僅保證最為基本的人權，但隨著時代更迭，憲法裡的人權意識也應該與時俱進；再來，憲法裡關於我國政府的組織，並未有明確規定，「我們連最基本的總統制、內閣制或是雙重首長制都搞不定，到底政權是屬於總統或是行政院長、總統要執政如何對民意機關負責等問題，都並未在憲法中說明。」
賴中強還提到，憲法中最急需修改，是關於國家自我定位，譬如說這個國家叫什麼名字？領土範圍到哪裡？國家的主權者是誰？這個國家的人民是2300萬台灣人民或是包含中國大陸的14億同胞？這些問題都應該在憲法中確立。
如果台灣真能走上制憲這條路，賴中強提出一個最適合我國目前民意基礎的道路。他指出，目前立法院裡的立委是由台灣人民所選出，這是社會的共識，所以由立法院提出憲法草案，是最可行的模式；也可以有折衷版本，由立法院通過一個制憲機制，再由這樣的機制來產生憲法。
賴中強強調，制憲是一個主權在民的展現，在國際間有許多模式可供依循，但沒有一定規則，最重要就是要有民主正當性，只要經過人民同意，就能完成制憲。
「中華民國這部憲法，不是台灣人民所定。」賴中強最後說道，所謂憲法七次增修條文，很多人說是包含國民黨、民進黨等台灣人民所選出的代表所推動，但其實其中第一次的增修條文，是「老賊」定的，「這些老國代在臨去秋波、垂暮之年，弄出自由地區、大陸地區、國家統一等詞。」並加諸在憲法中，一定程度框限了台灣國家主權發展的自由，「我們應該把這些放下，這對台灣人、對台灣之子的才有幫助。」