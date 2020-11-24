房市／首購族、換屋族買房重點　專家一次說清楚

我是廣告 請繼續往下閱讀
舉例來說，結婚生子前後想買房者，多為首購族群，首選一定是房價相對親民的區域，只是這類區域的生活及交通機能經常未臻成熟，若想在「價格和機能間取得平衡」，通常建議選擇騎機車10分鐘以內可到成熟商圈的區段。例如板橋市區房價高，可選擇剛開始發展的江翠重劃區，房價較低，但與捷運站和成熟商圈不遠，又或是頭前重劃區、副都心重劃區也與新莊舊市區相鄰。
當家庭人口變多或小孩長大，則可能出現「小換大」的需求。郎美囡表示，小換大時，需特別注意學區和房價落差。學區選擇上，通常以步行10分鐘可到國小及國中為首選；另外，即使出售坪數較小的舊屋，通常仍不足以完全支應大坪數物件，此時就要考慮手邊資金是否充裕，或是往外圍區塊換屋。而若是退休族，則建議選擇距離醫院或診所距離近，或是往來便利的地點。
信義房屋南港重劃店店長邱創顯則表示，買房首要考慮總價及室內空間，其次也應考慮當時的需求。以台北市為例，首購族是新婚夫妻的比例高，2大或2大1小建議選擇室內坪數15至20坪的2房，並將交通、學區納入考量；小孩長大出現「小換大」需求時，建議室內25至40坪3至4房最適中，但因坪數大，總價相對拉高，最應考慮價格是否能夠負擔；退休後，室內25坪左右最理想，且建議靠近醫療院所與公園綠地，較能兼顧生活品質。