大叔面交賣PS5！他好奇問「多訂的嗎」　意外掀鼻酸真相

Sony新一代遊戲機PlayStation 5（PS5）19日上市後，各大通路掀起搶購、收購潮，許多期待已久的電玩迷眼看著藝人、實況主們紛紛開箱試玩，也迫不及待的卡位等待實體主機的到來，因此網路上也開始傳出黃牛、轉賣等情況。近日一名男網友發現，自己幸運發現有人以低價出售主機，面交後卻追問了主機來源後，沒想到卻意外問出了賣家「淡淡憂傷」的心痛原委。

我是廣告 請繼續往下閱讀

不少電商、社群平台已經出現PS5主機轉售的社團，一名男網友21日就在臉書上分享自己幸運搶到PS5的經歷，他提到自己當天找到了一名售價最便宜的賣家，撥了電話過去發現對方是女性，雖聽起來不太理解遊戲主機和電玩，但因為一副急於出售的口吻，因此很快地敲好了面交的時間與地點。

只是到了現場後，帶著PS5主機來的卻是另一名「同道中人」，原PO和這名帶著主機來的中年男子在驗貨過程中也隨口聊了幾句，該名男子表示自己是從電商平台購入這台主機的，此時原PO則驚訝表示「那你很會訂欸，你是訂到兩台嗎？不然為啥要賣？」。

▲原PO開心搶到 PS5主機，也好奇的追問對方怎麼會想要脫手出售。 （圖／網友授權提供）

沒想到這時對方卻忽然沉默了兩秒，這才緩緩開口表示「那是我老婆要賣的」，聽到這番意外的回答也讓原PO頓時能體會對方的心情，無奈的表示「看著他眼中的苦澀，換我沉默了，有點鼻酸」，更苦笑回應「果然，女人還是分得出來PS5跟空氣濾淨機的差別」。

這篇「惺惺相惜」的

網購面交體驗

頓時吸引網友熱議，不少留言就力挺該名男子「覺得好可憐喔！尊重彼此的興趣不好嗎」、「老婆要老公把最喜歡的PS5給賣了，那老公就叫老婆把她最喜歡的名牌給賣掉，這才公平」、「有股淡淡的憂傷」，也有許多網友慶幸另一半不會做出類似行為「幸好我老婆還會幫我買遊戲片回來」、「尊重對方喜好才是真愛」。（編輯：楊智傑）