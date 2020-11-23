狂按4台ATM被行員關心！他下秒卻「哽咽了」　神真相曝光

由於詐騙集團猖獗，時常耳聞不少差點被騙的案例，都是被細心機警的行員察覺有異，受害人才沒掉進詐騙集團的陷阱裡，成功守住財產，不過，也有一名男網友尷尬發文，表示今（23）日要領錢時，總共有7台ATM，但他連續用了4台都領不出百元鈔票，這時也被眼尖行員「關心」，結果真相曝光後超尷尬，也笑翻大批網友。

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該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示今（23）日下午到了某家大約有7台ATM的郵局領錢，但因為領款不順利，他連續換了3、4台ATM，卻被眼尖的行員看到，行員便默默地靠近他，很嚴肅地問「有什麼需要幫忙嗎」，原PO卻有苦難言，因為身後還有很多人，他覺得丟臉所以並沒有回應。

▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

豈料這時原PO竟突然哽咽了，他說「我找不到可以領百元的機器，因為我老婆只給我三百元」，頓時場面超尷尬，行員傻住後也立刻敬業地回覆「不好意思，我馬上叫行員補鈔」，才終於結束了這場誤會，他也在文末苦喊「我一天就三百，不然要我怎樣啦，我也想領一千啊」。

文章一曝光，立刻笑翻大批網友，「對不起，我不小心噗嗤笑了」、「這篇超有笑點」、「笑死」、「兄弟，辛苦了」、「ATM上面會標示是否提供百鈔，或是您直接進去郵局臨櫃領也可」、「比我多了………我才150……還要借50才能領」；不過也有網友不解，「ㄧ天300，為什麼不給你現金啊……去跟你老婆說『你今天很尷尬』」，原PO也解釋「沒有啦，因為剛好今天出門太趕，又載客人到外縣市」，所以老婆才會將錢轉到自己戶頭裡面。（編輯：郭佩蓉）